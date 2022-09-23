《經濟通通訊社２３日專訊》今日恒指低開９２點，報１８０５５點。最高升１８點報

１８１６５點，最低跌２２１點報１７９２６點。恒指收報１７９３３點，跌２１４點或

１﹒１８％。

北水全日淨流入２８﹒１５億元，減少７﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是中國移動

（００９４１）、騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的依次

是兗礦能源（０１１７１）、美團（０３６９０）、舜宇光學科技（０２３８２）。

主板成交８０８﹒１１億元減少５﹒１％。其中港股通成交１８７﹒３億元，佔總成交

２３﹒２％。



＊穆迪維持中移動發行人評級為「Ａ１」＊



評級機構穆迪表示，維持對中國移動發行人評級為「Ａ１」，展望維持穩定。穆迪副總裁及

高級信用評級主任全佳表示，評級反映中國移動在中國移動電信市場和家庭寬帶市場上的領先地

位，以及其極強的財務狀況和流動性，主要受惠於其穩健的營運現金流、適中的資本支出、強勁

的現金狀況，以及除租賃負債並非無其他債務。

中國移動升１﹒３７％報５１﹒８元，北水淨買入８﹒７億元；騰訊控股跌２﹒８３％報

２７５元，北水淨買入５﹒２億元；中國海洋石油無升跌報１０﹒２２元，北水淨買入３﹒３億

元。

兗礦能源跌７﹒７％報２９﹒３５元，北水淨賣出１﹒８億元；美團跌２﹒７９％報

１６０﹒３元，北水淨賣出１﹒８億元；舜宇光學科技跌４﹒３２％報８０﹒８５元，北水淨賣

出１﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） ８﹒６５

騰訊控股 （００７００） ５﹒１８

中國海洋石油 （００８８３） ３﹒２７

藥明生物 （０２２６９） １﹒６４

新東方在綫 （０１７９７） １﹒６１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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兗礦能源 （０１１７１） －１﹒８３

美團 （０３６９０） －１﹒８２

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒３３

中遠海控 （０１９１９） －０﹒６３

中國神華 （０１０８８） －０﹒１２

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