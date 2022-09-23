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AH股新聞

23/09/2022 08:01

《神州頭條》財經報章頭版摘要：李克強要求狠抓政策落實推動經濟

　　《經濟通通訊２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
習近平：扎實推進鄉村振興
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在第五個「中國農民豐收節」到來之際，國家主席習近平向全國廣大農民和工作在「三農」戰線
上的同志們致以節日的祝賀和誠摯的慰問。他強調，要扎實推進鄉村振興，推動實現農村更富裕
生活更幸福鄉村更美麗。
　
地方專項債助力穩經濟
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
５０００多億元（人民幣．下同）專項債地方結存限額將在１０月底前發行完畢。記者了解到，
各地近期已在研究盡早使用新發行的專項債資金，確保盡快形成實物工作量。專家認為，今年專
項債發行節奏明顯加快，對帶動擴大有效投資發揮重要作用。
　
國常會：強化交通物流保通保暢
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院總理李克強２１日主持召開國務院常務會議，聽取國務院第九次大督查情況匯報，要求狠
抓政策落實、推動經濟回穩向上；確定強化交通物流保通保暢和支持相關市場主體紓困的政策，
支撐經濟平穩運行。
　
　
《上海證券報》
　
５０００多億元專項債限額發行將「開閘」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
５０００多億元專項債限額發行即將「開閘」。據記者不完全統計，截至９月２１日，河北、山
東、江蘇、浙江、海南、甘肅等地公布了１０月份地方政府債券發行計劃，累計金額逾１７００
億元。
　
國常會：狠抓政策落實推動經濟回穩向上
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院總理李克強２１日主持召開國務院常務會議，聽取國務院第九次大督查情況匯報，要求狠
抓政策落實、推動經濟回穩向上；確定強化交通物流保通保暢和支持相關市場主體紓困的政策，
支撐經濟平穩運行。
　
存款利率再度下行，儲蓄型保險受青睞
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，六大行調整人民幣存款掛牌利率，各家股份制銀行陸續跟進。在存款利率再度下行的背景
下，鎖定長期收益的儲蓄類保險受到客戶青睞。業內人士表示，消費者應防範保險銷售誤導，規
避風險。
　
　
《證券時報》
　
習近平：扎實推進鄉村振興
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在第五個「中國農民豐收節」到來之際，國家主席習近平向全國廣大農民和工作在「三農」戰線
上的同志們致以節日的祝賀和誠摯的慰問。他強調，要扎實推進鄉村振興，推動實現農村更富裕
生活更幸福鄉村更美麗。
　
部分地區商業車險流行「抽屜費」
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近期，記者通過多位貨車車主、保險代理人以及其他保險行業人士處瞭解到，由車主或運輸公司
繳納費用的汽車安全統籌並不保險，不少車主無法順利獲得賠付。在部分地區，高賠付車型購買
商業車險還需要支付「抽屜費」。
　
增強參保人獲得感，個人養老金制度還需多做「功課」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，多家銀行備戰個人養老金賬戶系統測試，並在移動客戶端上線專區先期宣傳展示，只待「
一聲槍響」正式啟動業務試點。對中國來說，增強參保人獲得感，個人養老金制度還需多做「功
課」。（ｌｃ）

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