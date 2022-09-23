《神州經脈》美聯儲鷹派加息之後全球諸多央行跟進，流動性的收縮或令權益市場受到持續

衝擊。市場避險情緒升溫，滬深股市今日三連跌，滬綜指小幅低開後一度轉升，不過多個重磅板

塊向下，拖累滬綜指愈跌愈深，收市跌０﹒６６％，報３０８８﹒３７點，是５月２４日以來收

市新低，再失三千一關，累計本周挫１﹒２％。深成指今日收跌１﹒４１％；創業板指數挫

２﹒０５％，失守２３００點關口，為５月２６日以來首次。各板塊接近全線受壓，汽車產業鏈

、機器人、半導體等跌幅居前。

個股呈現普跌態勢，兩市超４２００股飄綠。成交有所回升，兩市成交６６７６億元（人民

幣．下同），按日增４﹒６％；外資從陸股通淨流出約５億元。

第三季將結束、國慶長假將至，人行本周擴大逆回購操作規模，在逾７個半月重啟１４天期

逆回購，公開市場本周累計放水９２０億

野村證券發表最新報告，將中國２０２３年經濟增速預估從５﹒１％調降至４﹒３％，指因

中國可能延長新冠疫情「動態清零」政策；又認為即便在明年３月選擇重新開放，之後可能需要

應對數以百萬計的感染，而且出口可能大幅放緩、房地產修復恐將緩慢等。野村證券首席中國經

濟學家陸挺在研究報告中並稱，維持今年中國經濟增長２﹒７％的預估不變，但將三、四季度同

比增速分別從２﹒６％和３﹒３％調整為２﹒８％、２﹒８％。報告指出，即便已經處在三季度

末，但明年經濟前景看來仍異乎尋常的模糊。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 在聯儲局周三（２１日）加息７５基點推動下，美元仍表現強勁，美匯指數盤中觸及

１１１﹒８１，紐約尾盤報１１１﹒２７。人民幣中間價六連貶，刷近２７個月新低；即期匯率

（ＣＮＹ）今早低開１０點子，全日更瀉２９４點，收報７﹒１１０４，錄三連貶，收盤價創

２０２０年６月４日以來近２８個月新低。人民幣即期本周累跌９３８點或１﹒３％。交易員稱

，短期美元指數或高位盤整，不過購匯盤較多料持續施壓人民幣走勢。市場密切關注人行會否允

許中間價破７以判斷監管層對貶值空間的容忍度；早盤在岸市場價與中間價價差仍逾１０００點

，短期在岸匯價或測試７﹒１關口支撐。瑞穗證券最新報告預計，短期人幣即期將在７﹒１元附

近震盪，年內波動區間在７－７﹒２之間；雖然中美利差倒掛加劇對人民幣構成下行壓力，但中

國經濟前景改善及人行的逆周期政策工具將有更重要作用。另據環球銀行金融電信協會

（ＳＷＩＦＴ）發布人民幣月度報告和數據統計顯示，２０２２年８月，人民幣在全球支付中佔

比升至２﹒３１％，創下今年１月以來的新高，保持全球第五大最活躍貨幣的位置。



２﹒ 中國國務委員兼外長王毅日前在紐約聯合國總部出席安理會烏克蘭問題外長會，據《新華

社》引述王毅在會上的講話稱，烏克蘭問題當務之急是當事方盡快恢復對話，把合理關切納入談

判中，把可行選項擺到桌面上；各方必須共同推動局勢緩和、保持克制，避免加劇對抗的言行。

王毅強調，核設施安全問題不容試錯，任何意外風險必須杜絕。他同時認為，各方應共同確保全

球能源市場穩定運行，支持古特雷斯秘書長推動解決俄烏糧食外運問題，而不應濫施單邊制裁，

更不能讓發展中國家「埋單」。美國國務卿布林肯在會議上強調，美國將繼續支持烏克蘭自衛，

並稱「不能讓俄國總統普京逃避責任。」俄羅斯外交部長拉夫羅夫則為俄烏衝突辯護，指控烏克

蘭對俄國安全構成威脅，並「公然踐踏」俄羅斯人和烏克蘭俄語族群的權利。他在會議廳發言完

畢後隨即離場。針對中美關係，王毅稱，台灣問題越來越成為中美關係的最大風險；處理不好，

很可能對兩國關係造成顛覆性破壞影響。



３﹒ 美國公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）官員已於上周抵達香港，主席Ｅｒｉｃａ

Ｗｉｌｌｉａｍｓ周四（２２日）重申，希望能對中概股有關文件進行「徹底」檢查和調查，她

警告，即便被拒檢查的只是一小部分，也是違反美國和中國上個月達成的協議。此前，傳中證監

和財政部的十餘位官員已經抵達香港，並加入了美國在香港對中概股公司進行的審計檢查。據《

路透》引述知情人士報道稱，中國官員將協助ＰＣＡＯＢ派出檢查員，檢查工作已從周一（１９

日）開始，整個過程或將持續８－１０周。第一周將檢查會計師事務所的合規情況和內部控制機

制，第二周開始審閱選定公司的審計底稿。預計中證監官員在ＰＣＡＯＢ詢問和提取會計師事務

所職員證詞時會在場，但不清楚是否每一步驟中方官員都會在場。另外，知情人士透露，南方航

空（０１０５５）（滬：６０００２９）和萬國數據（０９６９８）也是此次接受檢查的公司；

兩家公司均未置評。



４﹒ 銀保監相關部門負責人表示，８月末，銀行業金融機構不良貸款餘額３﹒８萬億元，不良

貸款率１﹒８％，同比下降０﹒１個百分點，撥備覆蓋率２００﹒５％。截至今年上半年末，高

風險的類信貸影子銀行規模較歷史峰值壓降約２９萬億元，蘊含巨大隱患的保本理財退出市場，

同業理財較峰值壓降９９％，同業投資和非標融資大幅減少。上述負責人又指，２０１７年至

２０２２年７月末，內地累計處置不良資產１３﹒５萬億元，超過之前１２年處置額總和。內房

早前因資金鏈斷裂出現爛尾樓風波，隨後當局宣布開展全國性保交樓專項借款。銀保監最新表示

，國家開發銀行９月２２日已向遼寧省瀋陽市支付全國首筆「保交樓」專項借款，支持遼寧「保

交樓」項目。負責人表示，五年來，經過艱苦努力，重點領域風險由快速發散轉為明顯收斂，防

範化解重大金融風險攻堅戰取得重要階段性成果。其中房地產金融化泡沫化勢頭得到實質性扭轉

。地方政府隱性債務風險得到穩妥處置。增量風險已基本控制，存量風險化解正有序推進。



５﹒ 國務院總理李克強２２日下午在中南海紫光閣同日本經濟界代表舉行高級別視頻對話會。

李克強指出，經貿合作始終是中日關係的「壓艙石」和「推進器」。中方將在做好防疫工作前提

下有序增加中日之間直航航班，進一步便利雙方人員往來。在談到中國經濟時，李克強指出，今

年受超預期因素衝擊，中國經濟下行壓力增大，我們果斷應對、及時調控，著力穩就業、穩物價

，經濟運行保持在合理區間、總體呈恢復態勢。將堅持實事求是、盡力而為，爭取全年經濟發展

達到較好水平。改革開放是應對前進道路上各種挑戰的關鍵一招，也是今後推動中國發展的重要

動力。中國堅持對外開放基本國策不動搖，對外開放的大門只會愈開愈大。此外，上海人大常委

會第４４次會議昨日表決通過了新修訂的《上海市市容環境衛生管理條例》，自今年１２月１日

起施行。新版環境條例明確，在不佔用道路、橋梁等公共場所同時，區政府、鄉鎮政府可以劃定

一定公共區域用於從事設攤經營、銷售自產農副產品等經營活動，以更好地平衡市容管理需要與

關注民生需求的關係。而目前上海是全面禁止設攤經營的。



６﹒ 中國國務委員兼外長王毅周三（２１日）在美國紐約出席聯合國大會期間，與歐盟外交與

安全政策高級代表博雷利會面，期間談及俄烏戰事與中歐關係等議題。王毅表示，烏克蘭局勢呈

現擴大化、長期化趨勢，負面外溢影響日益嚴重，是中方不願看到。當務之急是停火止戰，中方

既不會袖手旁觀，更不會火上澆油，將繼續以自己的方式發揮作用，同時支持歐盟和歐洲大國繼

續積極斡旋，盡一切努力爭取和平。王毅指，中歐雙方應盡早舉行新一輪高級別戰略對話，爭取

年內開展經貿、綠色、數字、人文高層對話，亦要加強宏觀經濟、財金、供應鏈、能源、氣變等

領域對話合作。此外，澳洲外長黃英賢，周四（２２日）在紐約聯合國大會的間隙與中國外長王

毅會面後表示，儘管在貿易等方面存在分歧，但澳洲仍致力於與中國建立穩定的關係，同時她呼

籲中國利用其作為大國的影響力幫助結束烏克蘭戰爭。不過她強調，中澳要想建立更穩定的關係

還有很長的路要走，就分歧問題而言，排在第一位的顯然是貿易封鎖問題，雙方都需要採取很多

措施。



７﹒ 內地昨日（２２日）新增本土陽性回升至７４８宗，較上日大增近兩成。黑龍江疫情有升

溫趨勢，昨日新增１５＋２２１宗確診個案，值得留意的是，佳木斯市自１８日起，四個主城區

實行臨時「靜默管理」三天。２１日又再通知延長七天。內地堅持新冠疫情「動態清零」政策，

確診病例的密切接觸者被要求在指定場所進行集中隔離，此類費用早前一般由政府承擔，不過據

內媒報道，內地有地方政府宣布對集中隔離收取食宿費用，拒不支付將追責。雲南鎮雄縣和重慶

長壽區政府分別發文，從９月２１日起對所有新入住集中隔離場所人員實行收費管理，收取食宿

費用。兩地隔離的價格由１００元到３００元不等。最高每人每天達３００元，包含每日餐費

６０元。公告指，所有被隔離人員在入住隔離場所時，須一次性支付費用。



８﹒ 國務院總理李克強２１日主持召開國務院常務會議，聽取國務院第九次大督查情況匯報，

要求狠抓政策落實、推動經濟回穩向上；確定深入推進「一件事一次辦」改革舉措，為企業和群

眾增便利。會議確定強化交通物流保通保暢和支持相關市場主體紓困的政策，在第四季度，將收

費公路貨車通行費減免１０％，政府定價貨物港務費降低２０％。同時對收費公路經營主體給予

定向金融政策支持，適當降低融資成本。用好１０００億元交通物流專項再貸款，支持貨運企業

和司機等紓困。（ｗｌ）

