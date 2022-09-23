《鍾之日記》９月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



環球多地央行提速上調利率，市場對聯儲局加息可能引發經濟衰退的擔心揮之不去，隔晚美

股下挫，Ａ股今早高開低走下，香江魚缸今日再跌逾兩百點，失守萬八大關，再創十年零九個月

低位。

恒指低開９２點，報１８０５５，曾跌過百點後回升，最多轉漲１８點，高見１８１６５，

之後跟隨Ａ股受壓，午後跌穿朝早低位，最多跌２２１點，低見１７９２６，再刷２０１１年

１２月１９日後新低，最終全日跌２１４點或１﹒１８％，報１７９３３，連跌三日累挫８４８

點，本周累跌６﹒９７％。主板成交８０８﹒１１億元。國企指數報６１１４，跌８１點或跌

１﹒３２％。恒生科技指數報３５８９，跌８４點或跌２﹒２９％。

騰訊（００７００）以全日低位２７５元收市，跌２﹒８％，續創近四年低。舜宇

（０２３８２）連跌８日，收跌４﹒３％。東方海外（００３１６）挫４﹒８％，為表現最差藍

籌；中銀香港（０２３８８）升３﹒８％，為表現最好藍籌。



＊滬指三連跌，本周累跌１﹒２％＊



美聯儲鷹派加息之後全球諸多央行跟進，流動性的收縮或令權益市場受到持續衝擊。中美

１０年債收益率倒掛幅度擴大至１００個基點以上，施壓人民幣走勢。人民幣兌美元中間價報

６﹒９９２０，較上個交易日跌１２２點子，為連續第六日下調，創２０２０年８月３日以來近

２６個月新低。人民幣兌美元即期（ＣＮＹ）早盤亦頂不住壓力跌穿７﹒１關，瑞穗證券最新報

告預計，短期人幣即期將在７﹒１元附近震盪，年內波動區間在７－７﹒２之間。

市場避險情緒升溫，滬深股市今日三連跌，滬綜指小幅低開後一度轉升，不過多個重磅板塊

向下，拖累滬綜指愈跌愈深，收市跌０﹒６６％，報３０８８﹒３７點，是５月２４日以來收市

新低，再失三千一關，累計本周挫１﹒２％。深成指今日收跌１﹒４１％；創業板指數挫

２﹒０５％，失守２３００點關口，為５月２６日以來首次。各板塊接近全線受壓，汽車產業鏈

、機器人、半導體等跌幅居前。成交有所回升，兩市成交６６７６億元人民幣，按日增４﹒６％

；外資從陸股通淨流出約５億元人民幣。第三季將結束、國慶長假將至，人行本周擴大逆回購操

作規模，在逾７個半月重啟１４天期逆回購，公開市場本周累計放水９２０億人民幣。



＊入境改「０＋３」不用隔離，東瀛遊衝上四年高位＊



行政長官李家超今日下午表示，放寬從海外或台灣入境檢疫要求，由現時的「３＋４」縮短

至「０＋３」，下周一（２６日）生效。旅遊股報復式急升，東瀛遊（０６８８２）爆升

３３﹒４％，報１﹒０５元，創超過四年半以來新高；縱橫遊（０８０６９）狂彈１３﹒３％。

攜程（０９９６１）漲５﹒１％。國泰（００２９３）亦升逾１％。

最新入境措施包括：旅客來港後不用在檢疫酒店隔離，但會被派「黃碼」３天，可外出但不

能進入表列處所，包括食肆、酒吧等；取消登機前核酸檢測要求，只需提交２４小時內快測陰性

證明；取消未接種疫苗市民不能來港限制，但回港後要按現行程序才可獲「疫苗通行證」；「來

港易」及「回港易」不設限額，適用於內地所有地方，及內地與澳門來港人士。

另外，多地相繼放寬通關限制，現時泰國入境免隔離免檢測；南韓旅客入境一天內要進行

ＰＣＲ檢測，但不須提供疫苗證明及隔離。日本將於１０月１１日恢復個人旅遊免簽證入境，同

時取消入境人數限制。

台灣預告分階段放寬入境檢疫，９月２９日（下周四）首階段放寬入境限制，每周入境人數

上限增至６萬人次，實施「３＋４」檢疫安排，取消機場核酸檢測，並全面恢復免簽。第二階段

預計會在１０月１３日起實行，屆時入境台灣將循「０＋７」檢疫，每周入境人數上限會升至

１５萬人次，開放免簽證地區入境，以及取消入境旅行團的限制。



＊美查帳在即，京東再跌逾３％＊



美國公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）官員已於上周抵達香港，主席Ｅｒｉｃａ

Ｗｉｌｌｉａｍｓ周四重申，希望能對中概股有關文件進行「徹底」檢查和調查，她警告，即便

被拒檢查的只是一小部分，也是違反美國和中國上個月達成的協議。此前，傳中國證監會和財政

部的十餘位官員已經抵達香港，並加入了美國在香港對中概股公司進行的審計檢查。

相關中概股未見起色，京東集團（０９６１８）連跌３日，大跌３﹒４％，報２０５元。百

度（０９８８８）跌１﹒８。百勝中國（０９９８７）跌２﹒６％。

據《路透》引述知情人士報道稱，中國官員將協助ＰＣＡＯＢ派出檢查員，檢查工作已從周

一（１９日）開始，整個過程或將持續８－１０周。第一周將檢查會計師事務所的合規情況和內

部控制機制，第二周開始審閱選定公司的審計底稿。預計中證監官員在ＰＣＡＯＢ詢問和提取會

計師事務所職員證詞時會在場，但不清楚是否每一步驟中方官員都會在場。

另外，據報南方航空（０１０５５） （滬：６０００２９）和萬國數據（０９６９８）

也是此次接受檢查的公司；兩家公司均未置評。南航升０﹒５％，萬國數據跌２﹒４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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