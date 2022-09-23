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AH股新聞

23/09/2022 10:50

《Ａ股焦點》內地減免公路貨車通行費降運輸成本，順豐漲逾２％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，確定強化交通物
流保通保暢和支持相關市場主體紓困的政策，第４季將收費公路貨車通行費減免１０％，對收費
公路經營主體給予定向金融支持，適當降低融資成本。另外亦降低政府定價貨物港務費２０％。
　　根據交通運輸部統計，中國公路貨運量在全國貨運總量中的佔比達７８％，通行費佔到了運
輸成本的３０％。此次出台的公路貨車通行費減免政策，將有助於降低相關物流企業公路運輸成
本。
　　物流股受惠國策造好，炬申股份（深：００１２０２）升７﹒５％，三羊馬
（深：００１３１７）升４﹒２％，勝通能源（深：００１３３１）升３﹒２％，申通快遞
（深：００２４６８）升２﹒８％，圓通速遞（滬：６００２３３）升２﹒６％，順豐控股
（深：００２３５２）升２﹒３％，長久物流（滬：６０３５６９）升１﹒８％，建發股份
（滬：６００１５３）升０﹒７％。　　
　　另外，順豐控股擬斥１０億至２０億元人民幣回購股份，回購價格不逾每股７０元民幣，回
購股份將用於員工持股計劃或股權激勵計劃。（ｃａ）

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