《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市人大常委會會議２２日表決通過《

上海市服務辦好中國國際進口博覽會條例》，從支持辦展辦會、服務與保障、綜合效應等三方面

作出規定，共五章四十條，將於今年１０月１日起施行。

《條例》明確，上海市、區政府及其有關部門應當配合國家明確的進口博覽會承辦單位，聚

焦重點領域，做好先進技術和產業的招展；支持上海本市企業、機構與承辦單位開展合作招商辦

展，優化展商、展品結構。

《條例》還對出入境便利化服務、志願服務、知識產權保障、法律服務等內容作出規定，提

供高質量服務。例如，上海加強進口博覽會的知識產權保護，推動全球新產品、新服務、新技術

在進口博覽會首發、首展。上海市知識產權相關管理部門會同承辦單位在進口博覽會舉辦期間設

立知識產權保護和服務機構，組織專業人員進駐，開展知識產權法律咨詢、知識產權侵權糾紛投

訴受理、案件處置、有關展出證明辦理等工作。

上海市人大常委會法工委主任閻銳表示，為了推動進博會辦出水平、辦出成效、愈辦愈好，

上海通過地方立法對辦好進博會提供法治支撐，固化服務保障機制和舉措，持續放大綜合效應。

