《經濟通通訊社２３日專訊》中證協發布的《中國證券業發展報告（２０２２）》顯示，截

至２０２１年底，全國共有證券公司１４０家，較２０２０年增加星展證券（中國）、大和證券

（中國）２家。２０２１年在滬、深證券交易所上市的證券公司達４１家，較２０２０年增加財

達證券（滬：６００９０６）。

從證券公司資產規模來看，截至去年底，證券公司總資產為１０﹒５９萬億元（人民幣．下

同），淨資產為２﹒５７萬億元，淨資本為２萬億元。２０２１年證券公司全年實現營業收入

５０２４﹒１０億元，同比增長１２﹒０３％；實現淨利潤１９１１﹒１９億元，同比增長

２１﹒３２％；行業淨資產收益率（ＲＯＥ）為７﹒４４％，同比提高０﹒６１個百分點，維持

上升趨勢。行業淨利率和淨資產收益率穩定提升，反映出行業的經營效率有所提高。



＊去年經紀業務收入增１５﹒２７％，投行收入增４﹒１２％＊



從經紀業務來看，２０２１年證券公司經紀業務收入１３３８﹒４１億元，同比增加

１５﹒２７％。從證券發行與承銷業務來看，２０２１年證券公司共完成首次公開發行

（ＩＰＯ）４８１家，共募集資金５９２６﹒１７億元，同比增加２５﹒３８％。２０２１年證

券行業投行業務收入達到６９９﹒８３億元，同比增長４﹒１２％。

資產管理業務方面，截至２０２１年底，國內證券公司資產管理總規模７﹒６９萬億元。其

中，集合資產管理計劃規模約３﹒６５萬億元，佔總體規模的４７﹒４６％；單一資產管理計劃

規模約４﹒０４萬億元，佔總體規模的５２﹒５４％。２０２１年證券公司資產管理業務收入達

３１７﹒８６億元，同比增加６﹒１％。

《報告》顯示，截至去年末，證券公司進行金融產品投資的資金規模達４﹒８１萬億元，同

比增加２６﹒５９％。其中，基金資產比重大幅上升，由２０２０年的９﹒６９％上升至

１２﹒２４％；股票和債券資產比重略有下降，分別由８﹒７３％、６５﹒３５％下降至

７﹒８４％、６４﹒１２％。（ｌｃ）

