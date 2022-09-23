《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》蘇省委原常委、政法委原書記王立科受賄

逾４﹒４億元（人民幣．下同）、行賄、包庇、縱容黑社會性質組織、偽造身分證件案件，在吉

林省長春市中級人民法院宣判，一審判死緩兩年，之後減為無期徒刑，終身監禁，不得減刑及假

釋。他亦被剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產，受賄犯罪所得，上繳國庫。

官方認定王立科是公安部前副部長孫力軍「政治團夥」７名成員之一，目前其中５人已被宣

判。

當局查明王立科在１９９３至２０２０年，在遼寧省任多項職務期間，利用職務上的便利、

職權及地位，為他人在企業經營、貸款辦理、職務調整、案件辦理等提供幫助，直接或夥同他人

非法收受４﹒４億人民幣。他為謀求本人及他人職務晉陞，先後多次向時任公安部副部長孫力軍

等人行賄９７００多萬元，王立科明知婁河涉黑犯罪組織從事違法犯罪活動，充當該組織的「保

護傘」，長期放任該組織實施違法犯罪活動，幫助該組織逃避查禁與打擊，並為該組織協調銀行

貸款，致使其不斷發展壯大，稱霸一方，嚴重破壞當地經濟、社會生活秩序。王立科還利用職權

為其本人及親屬、特定關係人等違法辦理多份虛假身份證件。

