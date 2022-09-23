《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》美團（０３６９０）日前表示，該平台上

逾１５萬家商戶支持上海消費券核銷，涵蓋美團外賣、美團美食、美團買菜、美團酒店、美團門

票等多個業務。

為提振消費信心，促進消費回補，上海以「愛購上海」為主題，從８月至１１月分三次發放

總金額１０億元人民幣的電子消費券。消費券由微信、支付寶、銀聯三家平台發放，美團、大眾

點評、叮咚買菜等平台商戶可支持核銷。

