《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國務院總理李克強２２日下午在中南海紫

光閣同日本經濟界代表舉行高級別視頻對話會。李克強指出，經貿合作始終是中日關係的「壓艙

石」和「推進器」。中方將在做好防疫工作前提下有序增加中日之間直航航班，進一步便利雙方

人員往來。

李克強稱，近年來中日雙邊貿易額連創新高，２０２１年超過３７００億美元。中方願同日

方推動兩國全方位、寬領域、多層次合作提質升級。用好區域全面經濟夥伴關係協定

（ＲＣＥＰ），挖掘地區經濟增長潛力。

日本經團聯、日中經濟協會、日中投資促進機構負責人以及日本經濟界代表出席。



＊堅持對外開放基本國策不動搖＊



在談到中國經濟時，李克強指出，今年受超預期因素衝擊，中國經濟下行壓力增大，我們果

斷應對、及時調控，著力穩就業、穩物價，經濟運行保持在合理區間、總體呈恢復態勢。將堅持

實事求是、盡力而為，爭取全年經濟發展達到較好水平。改革開放是應對前進道路上各種挑戰的

關鍵一招，也是今後推動中國發展的重要動力。中國堅持對外開放基本國策不動搖，對外開放的

大門只會愈開愈大。將繼續深化「放管服」改革，打造市場化法治化國際化營商環境，明確透明

穩定可預期的監管規則，進一步放寬市場准入，嚴格保護知識產權，將中國打造為世界的大市場

、外商投資的熱土。歡迎日本經濟界繼續把握中國發展機遇，積極拓展中國市場，加強同中方夥

伴的合作，更好實現互利共贏。

