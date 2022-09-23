《經濟通通訊社２３日專訊》據乘聯會消息，據９月零售目標調研顯示，初步推算本月狹義

乘用車零售市場在１９５萬輛左右，同比增長２３﹒３％，其中新能源零售在５８萬輛左右，同

比增長７３﹒９％，滲透率約２９﹒７％。佔總體市場約八成左右的廠商同比增長達兩位數。

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