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AH股新聞

23/09/2022 17:06

《行業數據》乘聯會：９月狹義乘用車零售料增２３％至１９５萬輛

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據乘聯會消息，據９月零售目標調研顯示，初步推算本月狹義
乘用車零售市場在１９５萬輛左右，同比增長２３﹒３％，其中新能源零售在５８萬輛左右，同
比增長７３﹒９％，滲透率約２９﹒７％。佔總體市場約八成左右的廠商同比增長達兩位數。
（ｄｗ）

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