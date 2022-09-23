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AH股新聞

23/09/2022 10:09

《神州金融》東莞銀行否認國創集團擬購１５％，後者已入失信名單

　　《經濟通通訊社２３日專訊》市傳國創集團擬３６﹒５億元（人民幣．下同）收購資產規模
近５０００億元的東莞銀行１５％股權，旨在為加快解決推進東莞銀行ＩＰＯ。不過，東莞銀行
相關負責人已否認這一消息。東莞銀行２０１９年已向中證監遞交上市申請，目前仍在排隊。
　　蹊蹺的是，國創集團曾多次被傳其擬收購上市公司股權的消息。翻查資料，國創集團全稱為
「國創控股集團有限公司」，成立於２０１３年，註冊資本５０００萬元，但至今實繳資本為０
元，與空殼公司無異，且已被列入經營異常名錄和嚴重違法失信名單。
　　東莞銀行前身為東莞市商業銀行股份有限公司，於１９９９年９月由原１４家城市信用合作
社及１９家獨立核算營業部為基礎組建設立，２００８年變更為現名。截至２０２１年末，該行
註冊資本為２１﹒８億元，第一大股東為東莞市財政局，持股比例２２﹒２２％。東莞市國資委
全資公司東莞金融控股集團有限公司直接及間接持股１０﹒９５％，其餘前十大股東以當地民營
企業居多。
　　業績方面，根據２０２１年該行年度報告，東莞銀行實現營收９５﹒１１億元，同比增長
３﹒８６％；淨利３３﹒１６億元，同比增長１５﹒３３％。資產質量亦表現良好，截至去年末
，不良率指標低於１％。（ｗｌ）

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