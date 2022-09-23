《經濟通通訊社２３日專訊》唐山燒烤店惡意傷人事件引起全國震怒，經過兩個月調查，８

月２６日，檢察機關依法起訴陳繼志等２８人。據《央視新聞》最新報道，廊坊市廣陽區人民法

院判決，被告人陳繼志犯尋釁滋事罪、搶劫罪、聚眾鬥毆罪、開設賭場罪、非法拘禁罪、故意傷

害罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，數罪並罰，決定執行有期徒刑２４年

，並處罰金３２萬元（人民幣．下同）。

對其餘２７名被告人依法判處１１年至６個月有期徒刑不等的刑罰，另對其中１９名被告人

並處１３﹒５萬元至３０００元不等的罰金。陳繼志等６名被告人對尋釁滋事罪４名被害人的醫

藥費、護理費、誤工費、伙食補助費、營養費、交通費等各項損失承擔相應的賠償責任。

網傳在閉路電視的盲區，陳繼志等人曾對４名受害人進行性侵、從高處被扔下、被汽車碾壓

等，受害人王某某早前接受《央視》電視採訪時表示，當時有好幾個人毆打她們，打完後更強調

不許報警，不許找人，「否則就弄死我們，然後就跑了」；至於被汽車碾壓、被性侵等則是謠言

。經司法部司法鑑定科學研究院法醫鑑定，４名受害人中的王某某、劉某某為輕傷二級，李某、

遠某為輕微傷。

事件亦牽涉地方惡勢力保護傘現象。目前，河北省紀委監委就唐山打人事件，對１５名相關

人員立案調查，其中８名公職人員採取留置措施，初步查出違紀違法及涉嫌濫用職權、徇私枉法

、行賄、受賄等犯罪問題。（ｗｌ）

