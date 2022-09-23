《經濟通通訊社２３日專訊》國務院總理李克強２１日主持召開國務院常務會議，聽取國務

院第九次大督查情況匯報，要求狠抓政策落實、推動經濟回穩向上，確定強化交通物流保通保暢

和支持相關市場主體紓困的政策，在第四季度，將收費公路貨車通行費減免１０％，政府定價貨

物港務費降低２０％。同時對收費公路經營主體給予定向金融政策支持，適當降低融資成本。

滬深股市今早小幅向下，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒０７％，報３１０６﹒８１點，

深綜指低開０﹒０４％。倉儲物流、軍工股向好，豬肉、煤炭、旅遊酒店概念股走低。

美國１０年期債息突破３﹒７厘，加上各地央行提速上調利率，投資者擔心美國聯儲局持續

大幅加息，可能會引發經濟衰退。美元仍表現強勁，美匯指數盤中觸及１１１﹒８１，人民幣兌

美元中間價今報６﹒９９２０，較上個交易日跌１２２點子，為連續第六日下調，創２０２０年

８月３日以來近２６個月新低。

市場流動性壓力持續，人行本周擴大逆回購操作規模，在逾７個半月重啟１４天期逆回購，

公開市場本周有８０億元７天期逆回購到期，累計本周放水９２０億。有分析認為，為穩定經濟

增長及挽救內房需求，內地ＭＬＦ及ＬＰＲ利率仍有下行空間，甚至會再降準。

另外，美國公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）官員已於上周抵達香港，主席

Ｅｒｉｃａ Ｗｉｌｌｉａｍｓ周四（２２日）重申，希望能對中概股有關文件進行「徹底」檢

查和調查，她警告，即便被拒檢查的只是一小部分，也是違反美國和中國上個月達成的協議。此

前，傳中國證監會和財政部的十餘位官員已經抵達香港，並加入了美國在香港對中概股公司進行

的審計檢查。（ｃａ）

