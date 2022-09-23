《經濟通通訊社２３日專訊》國務院總理李克強２１日主持召開國務院常務會議，聽取國務

院第九次大督查情況匯報，要求狠抓政策落實、推動經濟回穩向上，確定強化交通物流保通保暢

和支持相關市場主體紓困的政策，在第四季度，將收費公路貨車通行費減免１０％，政府定價貨

物港務費降低２０％。同時對收費公路經營主體給予定向金融政策支持，適當降低融資成本。

滬深股市今早向下，滬綜指小幅低開後一度轉升，不過多個重磅板塊向下，拖累滬綜指半日

跌１﹒０８％，報３０７５﹒３３點，再失三千一關。深成指半日急跌１﹒７７％；創業板指數

挫２﹒７％，失守２３００點關口，為５月２６日以來首次。各板塊接近全線受壓，半導體，汽

車零部件跌幅居前。

兩市成交略為增加，半日成交４２３７億元人民幣，較上日同時段成交增５﹒１％。

美元仍表現強勁，美匯指數盤中觸及１１１﹒８１，人民幣兌美元中間價今報６﹒９９２０

，較上個交易日跌１２２點子，為連續第六日下調，創２０２０年８月３日以來近２６個月新低

。市場流動性壓力持續，人行本周擴大逆回購操作規模，在逾７個半月重啟１４天期逆回購，公

開市場本周累計放水９２０億人民幣。



＊受惠通行費減免，物流板塊開盤領漲＊



國務院決定第４季將收費公路貨車通行費減免１０％，對收費公路經營主體給予定向金融支

持，適當降低融資成本。公路和港口股逆市升，招商港口（深：００１８７２）升０﹒７％，唐

山港（滬：６０１０００）、上港集團（滬：６０００１８）升０﹒４％。

根據交通運輸部統計，中國公路貨運量在全國貨運總量中的佔比達７８％，通行費佔到了運

輸成本的３０％。此次出台的公路貨車通行費減免政策，將有助於降低相關物流企業公路運輸成

本。物流股受惠國策造好，炬申股份（深：００１２０２）升７﹒５％，三羊馬

（深：００１３１７）升４﹒４％，申通快遞（深：００２４６８）升３﹒５％，勝通能源

（深：００１３３１）升３％，圓通速遞（滬：６００２３３）升１﹒６％，順豐控股

（深：００２３５２）升１﹒５％。



＊歐盟擬大力發展光伏，長城電工漲停＊



為了擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，加快向可再生能源的過渡，歐盟擬推出５６５０億歐元能

源計劃，大力發展光伏和新能源汽車。光伏板塊繼續反彈，長城電工（滬：６００１９２）漲停

，億晶光電（滬：６００５３７）飆升５﹒１％，清源股份（滬：６０３６２８）升６﹒１％，

新風光（滬：６８８６６３）升２﹒９％。

半導體板塊震盪走低，斯達半導（滬：６０３２９０）急跌９﹒１％，大港股份

（深：００２０７７）挫７﹒１％，長光華芯（滬：６８８０４８）瀉７﹒４％，創耀科技

（滬：６８８２５９）跌６﹒７％，東微半導（滬：６８８２６１）跌６﹒８％，國芯科技

（滬：６８８２６２）跌５﹒６％，帝奧微（滬：６８８３８１）跌４﹒９％。（ｃａ）

