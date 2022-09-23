《經濟通通訊社２３日專訊》美聯儲鷹派加息之後全球諸多央行跟進，流動性的收縮或令權

益市場受到持續衝擊。中美１０年債收益率倒掛幅度擴大至１００個基點以上，施壓人民幣走勢

。人民幣兌美元中間價今報６﹒９９２０，較上個交易日跌１２２點子，為連續第六日下調，創

２０２０年８月３日以來近２６個月新低。人民幣兌美元即期（ＣＮＹ）早盤亦頂不住壓力跌穿

７﹒１關，瑞穗證券最新報告預計，短期人幣即期將在７﹒１元附近震盪，年內波動區間在７－

７﹒２之間。

市場避險情緒升溫，滬深股市今日三連跌，滬綜指小幅低開後一度轉升，不過多個重磅板塊

向下，拖累滬綜指愈跌愈深，收市跌０﹒６６％，報３０８８﹒３７點，是５月２４日以來收市

新低，再失三千一關，累計本周挫１﹒２％。深成指今日收跌１﹒４１％；創業板指數挫

２﹒０５％，失守２３００點關口，為５月２６日以來首次。各板塊接近全線受壓，汽車產業鏈

、機器人、半導體等跌幅居前。

個股呈現普跌態勢，兩市超４２００股飄綠。成交有所回升，兩市成交６６７６億元（人民

幣．下同），按日增４﹒６％；外資從陸股通淨流出約５億元。

第三季將結束、國慶長假將至，人行本周擴大逆回購操作規模，在逾７個半月重啟１４天期

逆回購，公開市場本周累計放水９２０億。



＊半導體板塊領跌，斯達半導跌停＊



半導體板塊領跌，中芯國際（滬：６８８９８１）收低０﹒８％。斯達半導

（滬：６０３２９０）跌停，大港股份（深：００２０７７）跌６﹒５％，國科微

（深：３００６７２）跌６％，士蘭微（滬：６００４６０）跌５﹒９％。

中國核工業設備商國光電氣（滬：６８８７７６）盤中一度重挫５﹒７％，收市仍挫

４﹒５％。公司公告，股東孫善忠擬減持不超過１５４﹒８萬股股份，佔公司總股本約２％。國

光電氣今年迄今已累漲逾兩成。



＊軍工、地產股走高＊



伊朗半官方通訊社Ｍｅｈｒ通訊社報道，伊朗、俄羅斯與中國今年秋季會在北印度洋舉行聯

合軍演。部分軍工股連續第二日走高，龍洲股份（深：００２６８２）、北化股份

（深：００２２４６）漲停，航天彩虹（深：００２３８９）升１﹒６％。

恒大地產境內債「２０恒大０４」付息二度展期早前獲通過，地產股逆市走強，天房發展

（滬：６００３２２）彈升６﹒９％，海泰發展（滬：６０００８２）升５﹒１％，美好置業

（深：０００６６７）揚升３﹒７％，光大嘉寶（滬：６００６２２）升３﹒１％，大龍地產

（滬：６００１５９）升２﹒４％，招商蛇口（深：００１９７９）升１﹒１％。

被美國列入「國家安全威脅清單」的中國聯通（滬：６０００５０）稱將採取措施維護合法

正當權益，中聯通逆市收升１﹒８％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８５６﹒０２ －０﹒３４

上證綜合指數 ３０８８﹒３７ －０﹒６６ ２８５６﹒００

深證綜合指數 １１００６﹒４１ －０﹒９７ ３８２０﹒００

上證Ｂ股指數 ２９９﹒０４ －３﹒０４ ３﹒３９

深證Ｂ股指數 １１６６﹒６５ －１﹒１１ ０﹒７５

上證１８０指數 ８２２８﹒６５ －０﹒１９

上證３８０指數 ５６４７﹒００ －１﹒２８

深證成份指數 １９６３﹒６９ －１﹒４１

中小創新指數 ２２４６﹒３１ －２﹒０５

深圳創業板指數 ２３０３﹒９１ －０﹒６７

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