《經濟通通訊社２３日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒６１％，報８１９４﹒４５點，上
證３８０指數半日跌１﹒９２％，報５６１０﹒５７點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１９﹒４９億元，用０﹒５１億
元或０﹒１％。
國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，要求狠抓政策落實，推動經濟回穩向上；第４
季將收費公路貨車通行費減免１０％，對收費公路經營主體給予定向金融支持，適當降低融資成
本。公路和港口板塊揚升，唐山港（滬：６０１０００）升０﹒４％，上港集團
（滬：６０００１８）升０﹒４％。
為了擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，加快向可再生能源的過渡，歐盟擬推出５６５０億歐元能
源計劃，大力發展光伏和新能源汽車。光伏板塊繼續反彈，長城電工（滬：６００１９２）漲停
，億晶光電（滬：６００５３７）飆升５﹒１％，清源股份（滬：６０３６２８）升６﹒１％，
新風光（滬：６８８６６３）升２﹒９％。
保險股全線逆市揚，國壽（滬：６０１６２８）漲逾３％，中國平安（滬：６０１３１８）
升１﹒１％，新華保險（滬：６０１３３６）升０﹒７％，中國人保（滬：６０１３１９）齊升
０﹒８％，中國太保（滬：６０１６０１）升０﹒４％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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