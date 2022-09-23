《經濟通通訊社２３日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒６１％，報８１９４﹒４５點，上

證３８０指數半日跌１﹒９２％，報５６１０﹒５７點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１９﹒４９億元，用０﹒５１億

元或０﹒１％。

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，要求狠抓政策落實，推動經濟回穩向上；第４

季將收費公路貨車通行費減免１０％，對收費公路經營主體給予定向金融支持，適當降低融資成

本。公路和港口板塊揚升，唐山港（滬：６０１０００）升０﹒４％，上港集團

（滬：６０００１８）升０﹒４％。

為了擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，加快向可再生能源的過渡，歐盟擬推出５６５０億歐元能

源計劃，大力發展光伏和新能源汽車。光伏板塊繼續反彈，長城電工（滬：６００１９２）漲停

，億晶光電（滬：６００５３７）飆升５﹒１％，清源股份（滬：６０３６２８）升６﹒１％，

新風光（滬：６８８６６３）升２﹒９％。

保險股全線逆市揚，國壽（滬：６０１６２８）漲逾３％，中國平安（滬：６０１３１８）

升１﹒１％，新華保險（滬：６０１３３６）升０﹒７％，中國人保（滬：６０１３１９）齊升

０﹒８％，中國太保（滬：６０１６０１）升０﹒４％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

