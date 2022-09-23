《經濟通通訊社２３日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒１９％，報８２２８﹒６５點，

上證３８０指數收跌１﹒２８％，報５６４７點。

石油股持續造好，中國石油（滬：６０１８５７）揚１﹒９％，中國石化

（滬：６０００２８）升１﹒８％，中國海油（滬：６００９３８）升近２％，中海油服

（滬：６０１８０８）升０﹒４％。

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，要求狠抓政策落實，推動經濟回穩向上；第４

季將收費公路貨車通行費減免１０％，對收費公路經營主體給予定向金融支持，適當降低融資成

本。公路和港口板塊揚升，唐山港（滬：６０１０００）升０﹒８％，上港集團

（滬：６０００１８）升０﹒７％。

為了擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，加快向可再生能源的過渡，歐盟擬推出５６５０億歐元能

源計劃，大力發展光伏和新能源汽車。光伏板塊繼續反彈，長城電工（滬：６００１９２）、億

晶光電（滬：６００５３７）、清源股份（滬：６０３６２８）漲停，新風光

（滬：６８８６６３）升３﹒７％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

