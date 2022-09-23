《經濟通通訊社２３日專訊》深證成指半日跌１﹒７７％，報１０９１７﹒８５點，深證中

小創新指數半日跌２﹒７％，報２２３１﹒４３點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４８﹒３６億元，賣盤超買盤，

淨流出２８﹒３６億元。

國務院公布，第４季將收費公路貨車通行費減免１０％，對收費公路經營主體給予定向金融

支持，適當降低融資成本。此次出台的公路貨車通行費減免政策，將有助於降低相關物流企業公

路運輸成本。物流股受惠國策造好，申通快遞（深：００２４６８）升３﹒５％，順豐控股

（深：００２３５２）升１﹒５％。

伊朗半官方通訊社Ｍｅｈｒ通訊社２２日報道，伊朗、俄羅斯與中國今年秋季會在北印度洋

舉行聯合軍演。部分軍工股連續第二日走高，龍洲股份（深：００２６８２）漲停，北化股份

（深：００２２４６）升７﹒７％，航天彩虹（深：００２３８９）升近１％。

鋰礦股集體回吐，億緯鋰能（深：３０００１４）跌１﹒８％，天齊鋰業

（深：００２４６６）挫４﹒５％，鹽湖股份（深：０００７９２）跌３﹒１％，贛鋒鋰業

（深：００２４６０）跌３﹒５％，國軒高科（深：００２０７４）跌１﹒３％，永興材料

（深：００２７５６）跌２﹒９％，藏格礦業（深：０００４０８）插３﹒９％，中礦資源

（深：００２７３８）跌４﹒９％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

