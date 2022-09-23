  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

23/09/2022 11:38

《深股通》深成指半日跌１﹒７７％，中小創新指跌２﹒７％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》深證成指半日跌１﹒７７％，報１０９１７﹒８５點，深證中
小創新指數半日跌２﹒７％，報２２３１﹒４３點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４８﹒３６億元，賣盤超買盤，
淨流出２８﹒３６億元。
　　國務院公布，第４季將收費公路貨車通行費減免１０％，對收費公路經營主體給予定向金融
支持，適當降低融資成本。此次出台的公路貨車通行費減免政策，將有助於降低相關物流企業公
路運輸成本。物流股受惠國策造好，申通快遞（深：００２４６８）升３﹒５％，順豐控股
（深：００２３５２）升１﹒５％。
　　伊朗半官方通訊社Ｍｅｈｒ通訊社２２日報道，伊朗、俄羅斯與中國今年秋季會在北印度洋
舉行聯合軍演。部分軍工股連續第二日走高，龍洲股份（深：００２６８２）漲停，北化股份
（深：００２２４６）升７﹒７％，航天彩虹（深：００２３８９）升近１％。
　　鋰礦股集體回吐，億緯鋰能（深：３０００１４）跌１﹒８％，天齊鋰業
（深：００２４６６）挫４﹒５％，鹽湖股份（深：０００７９２）跌３﹒１％，贛鋒鋰業
（深：００２４６０）跌３﹒５％，國軒高科（深：００２０７４）跌１﹒３％，永興材料
（深：００２７５６）跌２﹒９％，藏格礦業（深：０００４０８）插３﹒９％，中礦資源
（深：００２７３８）跌４﹒９％。
　　深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

上一篇新聞︰23/09/2022 11:51  《中國要聞》江西發布氣象乾旱紅色預警，９５％區域特旱

下一篇新聞︰23/09/2022 11:38  《滬股通》上證１８０半日跌０﹒６１％，上證３８０跌１﹒９２％

其他AH股新聞
More

23/09/2022 11:38  【新冠肺炎】重慶雲南兩地對集中隔離收費，最高每日３００元人幣

23/09/2022 11:37  《Ａ股行情》滬指半日跌１％失三千一，國務院狠抓穩經濟政策落實

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金