《經濟通通訊社２３日專訊》深證成指今日收跌０﹒９７％，報１１００６﹒４１點，深證

中小創新指數收跌２﹒０５％，報２２４６﹒３１點。

旅遊股繼續走低，華僑城Ａ（深：００００６９）跌１﹒４％，雲南旅遊

（深：００２０５９）跌４﹒７％，嶺南控股（深：０００５２４）跌４﹒４％，眾信旅遊

（深：００２７０７）跌２﹒７％，麗江股份（深：００２０３３）跌６﹒１％，西域旅遊

（深：３００８５９）跌８﹒１％，峨眉山Ａ（深：０００８８８）跌逾３％，桂林旅遊

（深：０００９７８）插近６％。

國務院公布，第４季將收費公路貨車通行費減免１０％，對收費公路經營主體給予定向金融

支持，適當降低融資成本。此次出台的公路貨車通行費減免政策，將有助於降低相關物流企業公

路運輸成本。物流股受惠國策造好，申通快遞（深：００２４６８）升５﹒８％，順豐控股

（深：００２３５２）升３﹒１％。

伊朗半官方通訊社Ｍｅｈｒ通訊社２２日報道，伊朗、俄羅斯與中國今年秋季會在北印度洋

舉行聯合軍演。部分軍工股連續第二日走高，龍洲股份（深：００２６８２）、北化股份

（深：００２２４６）漲停，航天彩虹（深：００２３８９）升１﹒６％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

