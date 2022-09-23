《經濟通通訊社２３日專訊》寧德時代（深：３００７５０）歐洲地區總裁

Ｍａｔｔｈｉａｓ Ｚｅｎｔｇｒａｆ表示，考慮在歐洲開設第三家電池工廠，但目前尚未有明

確的決定獲行動，內部正在進行討論。

據悉，寧德時代位於德國中部艾爾福特（Ｅｒｆｕｒｔ）的第一家海外電池工廠將於今年底

開始生產，而其將面臨的挑戰之一就是歐洲的能源危機。在俄烏戰爭爆發前，德國有一半以上的

天然氣是自俄國進口，然隨戰爭爆發，天然氣供應量減少，價格也水漲船高，讓歐洲面臨能源問

題。

曾特葛拉夫表示，該廠受到天然氣短缺的影響，由於電池生產過程需要龐大能源運作，因此

天然氣供應至關重要。不過目前正在加緊研究能源替代品，計劃以綠能取代天然氣。他也說，如

果天然氣供應短缺或價格過高，這項緊急計劃可以確保工廠在整個冬季都能保持運作。

另外，寧德時代上月宣布在匈牙利建設第二座歐洲工廠的計劃，將與梅賽德斯－奔馳集團公

司合作，投資規模為７３億歐元（７２億美元）。該廠將為福斯汽車、寶馬、

Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ ＮＶ供貨。



＊寧德時代與「兩桶油」合攻電池租賃市場＊



與此同時，中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）、中國石油（００８５７）

（滬：６０１８５７）、上汽集團（滬：６００１０４）、寧德時代和上海國際汽車城集團聯合

投資的「上海捷能智電新能源科技公司」正式成立，註冊資本４０億元人民幣，將以動力電池租

賃業務為核心，開展換電技術研發推廣、電池運營管理、大數據服務等業務。

不過，新合資企業的持股細節並未公開，據中國官方商業登記網站，上汽集團持有上海捷能

智電新能源科技公司３７﹒５％的股份，而中國石油池與寧德時代各持有１２﹒５％的股份，中

國石化則持股２５％。

寧德時代目前微跌０﹒１％，報４１４﹒６元人民幣。（ｊｔ）

