《經濟通通訊社２３日專訊》在中國新能源汽車發展高層論壇上，比亞迪（０１２１１）
（深：００２５９４）董事長王傳福表示，要堅持純電和混動技術路線並行發展。目前中國有一
半的家庭仍是無車家庭，插電混動短途用電、長途用油，有效解決了家庭的首購、換購需求；而
純電汽車則迎合了增購的需求。插電混動變革溫和，對產業鏈衝擊較小，在轉變過程中，有利於
保障產業鏈、供應鏈穩定，有助於燃油車向電動車的平穩過渡。
＊中國鋰資源可滿足３億台汽車全面電動化＊
王傳福又稱，要堅持磷酸鐵鋰作為動力電池的正確路線。中國鋰資源總體是夠的，可以滿足
全國３億台汽車全面電動化的需求。最近發現了很多鋰礦，只是開採沒那麼快，但市場增長很快
，出現了供應緊張。
另外，據中國汽車工業協會統計分析，２０２２年１－８月，銷量排名前十位的轎車生產企
業共銷售４３９﹒９萬輛，佔轎車銷售總量的６３﹒２％。在銷量排名前十位的轎車生產企業中
，與上年同期相比，一汽豐田銷量呈較快下降，一汽大眾、東風有限略降，其他企業均呈增長，
其中比亞迪增速最為明顯。
比亞迪Ａ股目前跌逾１％，報２６５﹒８３元人民幣；Ｈ股跌１﹒８％，報２１１﹒２港元
。（ｊｔ）
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