《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行公布，為維護季末流動性平穩，今日開展２３０億元
（人民幣．下同）７天期和１４天期逆回購操作，其中，２１０億元１４天期逆回購，中標利率
持平為２﹒１５％，２０億元７天期逆回購，中標利率持平２％。今日有２０億元逆回購到期，
即淨投放２１０億元。
人行本周在逾７個半月重啟１４天期逆回購，公開市場本周有８０億元７天期逆回購到期，
累計本周放水９２０億。（ｃａ）
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23/09/2022 09:25
【人行操作】人行２３０億元逆回購利率持平，本周放水９２０億
《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行公布，為維護季末流動性平穩，今日開展２３０億元
（人民幣．下同）７天期和１４天期逆回購操作，其中，２１０億元１４天期逆回購，中標利率
持平為２﹒１５％，２０億元７天期逆回購，中標利率持平２％。今日有２０億元逆回購到期，
即淨投放２１０億元。
人行本周在逾７個半月重啟１４天期逆回購，公開市場本周有８０億元７天期逆回購到期，
累計本周放水９２０億。（ｃａ）
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