《經濟通通訊社２３日專訊》據《央視新聞》報道，吉林省長春市中級人民法院今日公開宣

判公安部原黨委委員、副部長孫力軍受賄、操縱證券市場、非法持有槍支一案，對被告人孫力軍

以受賄罪判處死刑，緩期２年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期

執行２年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。法院同時以操縱證券市場罪判

處孫力軍有期徒刑８年，並處罰金１００萬元（人民幣．下同）；以非法持有槍支罪判處有期徒

刑５年；對孫力軍受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

數罪並罰下，孫力軍被判死刑緩期２年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，

在其死刑緩期執行２年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

據報道，孫立軍「政治團夥」共有７名成員，其中６人（孫力軍、王立科、龔道安、鄧恢林

、劉新雲、傅政華）已被宣判，僅剩國家安全部原黨委委員、中央紀委國家監委駐國家安全部紀

檢監察組原組長劉彥平，最高人民檢察院依法近日以涉嫌受賄罪對劉彥平作出逮捕決定，該案正

在進一步辦理中。



＊非法收受財物逾６﹒４億，操縱股票助他人避損１﹒４５億＊



經法院審理查明：２００１年至２０２０年４月，被告人孫力軍利用擔任上海市衛生局外事

處副處長，上海市人民政府外事辦公室綜合業務處處長，公安部辦公廳副主任、國內安全保衛局

局長及公安部黨委委員、副部長等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位

或個人在企業經營、職務調整、案件辦理等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共

計折合人民幣６﹒４６億餘元。

２０１８年上半年，孫力軍應他人請托，指使有關人員通過集中資金優勢連續買賣等方式，

影響股票交易價格和交易量，幫助他人避免損失１﹒４５億餘元。孫力軍還違反槍支管理規定，

非法持有槍支２支。（ｗｌ）

