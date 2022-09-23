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AH股新聞

23/09/2022 08:50

【俄烏開戰】王毅：烏克蘭局勢負面影響加劇，當務之急是停火止戰

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國國務委員兼外長王毅周三（２１日）在美國紐約出席聯合
國大會期間，與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利會面，期間談及俄烏戰事與中歐關係等議題

　　王毅表示，烏克蘭局勢呈現擴大化、長期化趨勢，負面外溢影響日益嚴重，是中方不願看到
。當務之急是停火止戰，中方既不會袖手旁觀，更不會火上澆油，將繼續以自己的方式發揮作用
，同時支持歐盟和歐洲大國繼續積極斡旋，盡一切努力爭取和平。
　
＊王毅冀中歐盡早舉行新一輪高級別戰略對話＊
　
　　王毅表示，中歐應保持對話溝通的良好勢頭，要堅持互利共贏，抵制脫鈎斷鏈；堅持多邊主
義，反對陣營對抗；堅持求同存異，不把對方視為對手，不因競爭就減少合作。雙方應盡早舉行
新一輪高級別戰略對話，爭取年內開展經貿、綠色、數字、人文高層對話，亦要加強宏觀經濟、
財金、供應鏈、能源、氣變等領域對話合作。
　　博雷利則表示，當今世界已經失序，歐洲穩定面臨挑戰，歐方願與中方保持戰略溝通，充分
發揮各領域高層對話機制作用，歐盟對可能出現核擴散深感憂慮，希望中方施加重要影響，共同
找到解決問題的出路。（ｃａ）
　

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