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AH股新聞

23/09/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒３５億元，買恒生國企沽美團

　　《經濟通通訊社２３日專訊》昨日（２２日）恒指低開３６３點，報１８０８０點。最高跌
２４９點報１８１９５點，最低跌４７９點報１７９６５點。恒指收報１８１４７點，跌２９６
點或１﹒６１％。
　　北水全日淨流入３０﹒３５億元，減少３１﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是恒生中國
企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）、盈富基金（０２８００）；淨賣出最多的依次
是美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）、舜宇光學科技（０２３８２）。
　　主板成交８５１﹒９３億元增加４﹒８％。其中港股通成交１９４﹒８億元，佔總成交
２２﹒９％。
　　恒生中國企業跌１﹒０４％報６２﹒７６元，北水淨買入７﹒９億元；騰訊控股跌
１﹒０５％報２８３元，北水淨買入４﹒６億元；盈富基金跌１﹒５７％報１８﹒８１元，北水
淨買入２﹒４億元。
　　美團跌１﹒５５％報１６４﹒９元，北水淨賣出３億元；藥明生物跌１﹒５５％報
４７﹒６５元，北水淨賣出１﹒４億元；舜宇光學科技跌１﹒２８％報８４﹒５元，北水淨賣出
１﹒３億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　７﹒９３
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　４﹒６５
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　　２﹒３６
　　中遠海能　　　（０１１３８）　　　　　　０﹒７２
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　０﹒７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒９９
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－１﹒４１
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－１﹒３１
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　－０﹒５４
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　－０﹒２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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