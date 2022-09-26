《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國家發改委高技術司副司長張志華在發布

會上表示，將從四個方面支持新型基礎設施建設。一是加強統籌規劃。落實好重大科技基礎設施

、國家民用空間基礎設施等領域的建設規劃和實施方案。指導電信運營企業統籌布局５Ｇ和光纖

網絡建設。完善國家算力網絡布局，促進區域協同和集約共建。優化新型基礎設施的供給結構，

提升整體發展效能。

二是加大投入力度。充分發揮中央預算內投資引導帶動作用。用好中長期貸款、地方政府專

項債、政策性開發性金融工具等，加大對新型基礎設施建設的支持力度，增強社會資本參與投資

的積極性。

三是補齊短板弱項。持續實施中西部地區中小城市基礎網絡完善工程，支持５Ｇ、人工智能

、大數據等新技術融入民生設施，彌合數字鴻溝，促進新型基礎設施提質升級。加快重點領域關

鍵核心技術攻關，增強產業鏈供應鏈的韌性。

四是強化以用促建。明確新型基礎設施的布局重點和建設次序，優先支持建設滿足群眾逼切

需求，對實體經濟帶動作用突出的新型基礎設施。鼓勵新技術在能源、礦山等垂直行業的融合應

用，打造安全可靠、系統完備的新型基礎設施。

