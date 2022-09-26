《經濟通通訊社２６日專訊》中國交建（０１８００）（滬：６０１８００）公布，陳重因
工作調整辭任公司副總裁，自今日起生效。（ａｃ）
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26/09/2022 18:21
《國企經籌》中國交建（１８００）：副總裁陳重辭任
《經濟通通訊社２６日專訊》中國交建（０１８００）（滬：６０１８００）公布，陳重因
工作調整辭任公司副總裁，自今日起生效。（ａｃ）
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