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AH股新聞

26/09/2022 18:25

《國企紅籌》新華保險（０１３３６）董事長徐志斌辭職，李全接任

　　《經濟通通訊社２６日專訊》新華保險（０１３３６）（滬：６０１３３６）宣布，徐志斌
因工作原因辭去公司董事長、非執行董事、董事會戰略委員會主任委員職務，第七屆董事會第三
十五次會議決議選舉李全為公司第七屆董事會董事長。
　　該公司宣布，執行董事張泓獲委任為公司總裁，任職以其任職資格獲得中國銀保監會核准為
前提。李全不再擔任總裁職務。（ｈｙ）

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