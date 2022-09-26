《經濟通通訊社２６日專訊》新華保險（０１３３６）（滬：６０１３３６）宣布，徐志斌

因工作原因辭去公司董事長、非執行董事、董事會戰略委員會主任委員職務，第七屆董事會第三

十五次會議決議選舉李全為公司第七屆董事會董事長。

該公司宣布，執行董事張泓獲委任為公司總裁，任職以其任職資格獲得中國銀保監會核准為

前提。李全不再擔任總裁職務。（ｈｙ）

