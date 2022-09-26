Ａ股市場今年大幅波動，ＭＳＣＩ董事總經理兼中國研究全球主管魏震承認，現時整體市場

氛圍影響投資意欲，全球經濟向下走，美元強勢，投資環境並不容易，但只要有長遠眼光，看到

Ａ股長遠的配置價值，投資者反而更願意在震盪市下配置Ａ股。



＊長線人幣資產基調仍穩＊



魏震接受專訪時表示，愈來愈多投資者關注到中國的投資機會，通過互聯互通渠道部署Ａ股

的資金不斷增加，自２０１７年中至今年以來，５年間利用互聯互通淨流入額超過２０００億美

元（約１﹒５６萬億港元）。「截至今年６月，外資持有的中國Ａ股資產的５年複合增長率達

３３％，當中７０％經滬深港通投資。」

他指今次人民幣走弱全因美元獨強有關，過去美元兌人民幣升值周期中，投資者也未有放棄

投資人民幣資產，只要人民幣兌美元以外的貨幣保持穩定，長線配置人民幣資產的基本面沒改變

。

「中國經濟周期與其他不匹配，通脹還好，經濟穩定，央行仍在提供流動性，相信投資者會

看到這個不一樣，為配置Ａ股作出長遠規劃。」

現時Ａ股佔全球基準指數比重約２０％，但對全球經濟貢獻卻達２８％，他預期，基於技術

創新為中國應對經濟結構轉型的基本要素，預期資訊科技（ＩＴ）、醫療保健、電訊及消費行業

在中國指數的權重會持續增加。

魏震指，「Ａ股市場與全球市場的相關性較低，而且Ａ股的市場周期獨特，與其他市場周期

並不同步，故此投資Ａ股可用作分散風險。」

ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數在港推出約一年，指數交投仍遜於新加坡的富時Ａ５０指

數。魏震稱，指數推出時間仍短，希望與港交所（００３８８）一同成長，讓更多投資者可利用

指數開發更多產品，對指數前景仍有信心。

他強調，指數推出後的整體反應較預期理想，不少金融機構都利用指數推出一系列結構性產

品，如股指期貨、窩輪等，變相填補了投資Ａ股市場的空白，令外資可利用衍生產品為Ａ股作對

沖，希望未來有更多投資者利用指數開發更多產品，ＭＳＣＩ也會考慮推出更多的周邊指數，但

目前仍處於初步階段，當中低碳主題產品是全球趨勢。《香港經濟日報》

