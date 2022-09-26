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AH股新聞

26/09/2022 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：出席中共二十大代表全部選出

　　《經濟通通訊２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
出席中共第二十次全國代表大會代表全部選出
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
黨的二十大代表選舉工作已經順利完成。全國各選舉單位分別召開黨代表大會或黨代表會議，選
舉產生了２２９６名出席黨的二十大代表。
　
當驚世界殊中國新經濟地圖走筆
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
記者近期赴四川、安徽、河南等地採訪發現，一批戰略性新興產業之城正在快速崛起。它們聚焦
新能源、新消費、新製造，十年間從世界經濟地圖上的寂寂無名之地，一躍成為全球產業鏈的關
鍵節點。
　
穩投資開啟「加速跑」模式
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，專項債和政策性開發性金融工具的撬動作用持續顯現，保障重大項目用地用能措施接連推
出，一系列綜合舉措正協同發力，促進擴大有效投資，加快形成更多實物工作量，投資對經濟發
展的支撐作用凸顯。
　
　
《上海證券報》
　
出席中共第二十次全國代表大會代表全部選出
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
黨的二十大代表選舉工作已經順利完成。全國各選舉單位分別召開黨代表大會或黨代表會議，選
舉產生了２２９６名出席黨的二十大代表。
　
資本市場「大投保」格局漸趨完善
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近十年，資本市場針對投資者保護中的現實問題，做了大量符合國情的探索，實施了一系列行之
有效的機制和舉措，伴隨著投保組織體系形成並逐步健全、投保法治建設不斷完善，資本市場構
建起貫穿各項工作的「大投保」格局。
　
北交所發行審核提速
＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上周，北交所創下單周上會７家企業的最高紀錄。按北交所的安排，本周（９月２６日至９月
３０日）將舉行四場審議會，總共有７家公司上會，維持了較高的企業上會速度。
　
　
《證券時報》
　
建設共同富裕示範區，浙江上市企業奮楫爭先
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
共同富裕的路上，浙江繼續領跑。過去１０年，浙江經濟高質量發展實現重大躍升，全省地區生
產總值連跨４個萬億（人民幣．下同）級台階、突破７萬億元，人均地區生產總值突破１１萬元
，城鄉居民收入穩居省區第一。
　
貨幣政策感受積極，呼籲加大力度穩增長
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
證券時報近日發起「經濟學家三季度問卷調查」。調查顯示，多數受訪者對三季度以來的宏觀調
控政策感受積極，對貨幣政策感受更為強烈。受訪者認為，三季度經濟增速將好於二季度，當前
無需過多擔憂通脹壓力。
　
特斯拉變相降價，新能源汽車愈來愈「卷」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
記者日前實地探訪特斯拉上海門店，銷售人員表示，９月３０日之前提車都可以享受８０００元
購買保險補貼，會在交付尾款時減免車價。業內人士稱，在競爭激烈的新能源車企中，「變相降
價」或許是無奈之舉。（ｌｃ）

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