《經濟通通訊２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



出席中共第二十次全國代表大會代表全部選出

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黨的二十大代表選舉工作已經順利完成。全國各選舉單位分別召開黨代表大會或黨代表會議，選

舉產生了２２９６名出席黨的二十大代表。



當驚世界殊中國新經濟地圖走筆

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記者近期赴四川、安徽、河南等地採訪發現，一批戰略性新興產業之城正在快速崛起。它們聚焦

新能源、新消費、新製造，十年間從世界經濟地圖上的寂寂無名之地，一躍成為全球產業鏈的關

鍵節點。



穩投資開啟「加速跑」模式

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近期，專項債和政策性開發性金融工具的撬動作用持續顯現，保障重大項目用地用能措施接連推

出，一系列綜合舉措正協同發力，促進擴大有效投資，加快形成更多實物工作量，投資對經濟發

展的支撐作用凸顯。





《上海證券報》



出席中共第二十次全國代表大會代表全部選出

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黨的二十大代表選舉工作已經順利完成。全國各選舉單位分別召開黨代表大會或黨代表會議，選

舉產生了２２９６名出席黨的二十大代表。



資本市場「大投保」格局漸趨完善

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近十年，資本市場針對投資者保護中的現實問題，做了大量符合國情的探索，實施了一系列行之

有效的機制和舉措，伴隨著投保組織體系形成並逐步健全、投保法治建設不斷完善，資本市場構

建起貫穿各項工作的「大投保」格局。



北交所發行審核提速

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上周，北交所創下單周上會７家企業的最高紀錄。按北交所的安排，本周（９月２６日至９月

３０日）將舉行四場審議會，總共有７家公司上會，維持了較高的企業上會速度。





《證券時報》



建設共同富裕示範區，浙江上市企業奮楫爭先

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共同富裕的路上，浙江繼續領跑。過去１０年，浙江經濟高質量發展實現重大躍升，全省地區生

產總值連跨４個萬億（人民幣．下同）級台階、突破７萬億元，人均地區生產總值突破１１萬元

，城鄉居民收入穩居省區第一。



貨幣政策感受積極，呼籲加大力度穩增長

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證券時報近日發起「經濟學家三季度問卷調查」。調查顯示，多數受訪者對三季度以來的宏觀調

控政策感受積極，對貨幣政策感受更為強烈。受訪者認為，三季度經濟增速將好於二季度，當前

無需過多擔憂通脹壓力。



特斯拉變相降價，新能源汽車愈來愈「卷」

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記者日前實地探訪特斯拉上海門店，銷售人員表示，９月３０日之前提車都可以享受８０００元

購買保險補貼，會在交付尾款時減免車價。業內人士稱，在競爭激烈的新能源車企中，「變相降

價」或許是無奈之舉。（ｌｃ）

