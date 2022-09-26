《神州經脈》美聯儲大幅加息令中國股匯市場遭遇雙殺，即使人民銀行急忙出招維穩亦難見

效，滬深股市半日在白酒、汽車等板塊拉漲下勉強打和，但午後多個工業板塊及券商股集體破防

下挫，導致滬綜指重新擴大跌幅，滬指全日錄得１﹒２％跌幅，是連續第四日下跌，累計四日跌

幅超過２﹒３％，收報３０５１﹒２３點，是５月１０日以來收市新低。深市方面，深成指跌

０﹒４％，創業板指升０﹒８３％。約４８００隻Ａ股中，有超過３８００隻告跌。

人民銀行放水穩定資本市場，稱為維護季末流動性平穩，今日開展１３５０億元（人民幣．

下同）７天期和１４天期逆回購操作，操作規模創３月底以來單日新高，淨投放１３３０億元，

但仍無助股市回穩，兩市成交持續於低水平徘徊，全日成交６６７９億元，和上周五（２３日）

水平相若。

外資持續對中國經濟表現悲觀。高盛發布報告稱，調研顯示在岸投資者預計年內中國整體

ＧＤＰ增長將保持低迷，且預計中共二十大後不會立即出現大規模的政策刺激，在岸投資者對「

動態清零」政策是否持續以及何時退出看法不一；花旗認為中國政府目前推出的刺激經濟措施不

及市場預期，在全球配置中結束對中國股票的看漲立場，該行又認為中國的防疫政策在二十大後

不會馬上有重大調整，預計更有可能在明年春天放寬政策。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國務委員兼外長王毅２３日在中國常駐聯合國代表團駐地會見美國國務卿布林肯。王毅說

，當前中美關係遭遇嚴重衝擊，其中的教訓美方需要汲取。中美關係正處於關鍵當口，極需雙方

本著對世界、對歷史、對兩國人民負責的態度，建立兩個大國正確相處之道，推動兩國關係止跌

回穩。王毅重點針對近期美方在台灣問題上的錯誤行徑全面闡述了中方的嚴正立場。強調台灣問

題是中國內政，以甚麼方式解決美方無權干預。而美方在台灣問題上對中方是有明確政治承諾的

。遠有中美三個聯合公報，近有美本屆政府多次表示不支持「台獨」。但美方的行動卻與此背道

而馳，企圖破壞中國的主權和領土完整，阻撓中國的和平統一大業，搞所謂「以台制華」，甚至

公開聲稱要協防台灣，發出了十分錯誤和危險的信號。布林肯表示，美中關係當前處於困難時期

，推動雙邊關係重回穩定軌道符合雙方利益。兩國以往曾成功管控分歧，美方願同中方坦誠溝通

對話，避免誤解誤判，找到前行道路。布林肯重申美方不尋求打「新冷戰」，一個中國政策沒有

改變，不支持「台獨」。



２﹒ 人民銀行今早發布通知，為穩定外匯市場預期，加強宏觀審慎管理，決定自２０２２年９

月２８日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從０上調至２０％。此為人行兩年來首次調整

該準備金率，意在通過提高銀行遠期售匯成本，降低企業遠期購匯需求。人民幣中間價今錄七連

貶，跌穿７關續刷近２７個月新低；即期匯率（ＣＮＹ）早盤亦低開２９６點子，全日瀉３６０

點，收報７﹒１４６４，錄四連貶，創２０２０年５月２８日以來２８個月新低。交易員表示，

中間價繼續強力過濾千點，但仍調整逾３５０點，為兩年多來首次跌破７關口，市場解讀為監管

控制跌幅而非阻止下跌。他們並表示，人行再出重拳宣布調升遠期售匯風險準備金至２０％，意

在穩定市場預期，緩和人民幣貶值壓力，但效果還需要美指走向配合。花旗銀行最新報告認為，

人行宣布調升遠期售匯風險準備金率，顯示了更大的政策決心和逆周期調整的優先級；接下來的

行動可能包括正式宣布引入中間價逆周期因子，以及收緊離岸人民幣流動性的措施。而在美元走

強的環境下，人民幣╱美元匯率將跌至７﹒３。



３﹒ 據《新華社》報道，中共二十大代表選舉工作已經順利完成。全國各選舉單位分別召開黨

代表大會或黨代表會議，選舉產生了２２９６名出席黨的二十大代表。出席黨的二十大代表資格

，屆時還需經黨的二十大代表資格審查委員會確認。國家主席習近平、總理李克強等現任七名政

治局常委全部當選。報道稱，二十大代表採取自下而上、上下結合、反復醞釀、逐級遴選的辦法

產生的。當選代表總體上符合黨中央規定的條件，具有較高的思想政治素質、良好的作風品行和

較強的議事能力，在各自崗位上做出了明顯成績，是共產黨員中的優秀分子；代表結構和分布比

較合理，各項構成比例均符合黨中央要求，具有廣泛代表性。他們中，既有黨員領導幹部，又有

生產和工作第一線的黨員，有一定數量的女黨員、少數民族黨員，有經濟、科技、國防、政法、

教育、宣傳、文化、衛生、體育和社會管理等各個領域的代表。



４﹒ 建行（００９３９）（滬：６０１９３９）公告，擬出資設立住房租賃基金，基金募集規

模為３００億元。其中，建行認繳２９９﹒９９億元，該行子公司建信信托有限責任公司下屬的

全資子公司認繳０﹒０１億元。該基金的目標定位及投向是通過投資房企存量資產，改造為租賃

住房，增加市場化長租房和保障性租賃住房供給，探索租購並舉的房地產發展新模式。另據內媒

報道，武漢市多個政府部門日前召多家頭部房企座談，聽取企業對當前房地產市場運行、調控政

策的意見和建議，萬科、保利、華潤、中海、金茂、融創等十幾家房企相關負責人參與座談。會

議主要了解房企目前存在的困難及其對市場未來研判，分析房地產相關政策效果及市場變化，並

鼓勵房企積極在武漢拿地。內媒稱，會上有房企建議降低二套房首付比例以進一步帶動改善性需

求，同時建議適當優化土地出讓條件。



５﹒ 國家能源局規劃司副司長宋雯今日在發布會上表示，能源局正在加快「十四五」規劃的重

大項目建成投產，積極拓展有效投資空間，預計「十四五」期間能源重點領域投資較「十三五」

增長２０％以上，為擴大有效投資、促進經濟平穩運行提供強勁動力。此外，水電大省雲南因高

溫乾旱引發的供電緊張仍持續，當地有關部門指定效管理方案，雲南紅河州對黃磷、水泥、鉛鋅

等高耗能行業的３７家企業限產。根據方案，除電解鋁外，紅河州高耗能行業能效管理負荷為

８﹒８萬千瓦和１３﹒３萬千瓦，共篩選出３７戶企業參與能效管理。能效管理清單顯示，３７

家企業涉及黃磷、水泥、鉛鋅等行業企業。後續根據全省電力供需形勢變化加強分析研判，動態

調整清單所列企業用電負荷。為充分應對極端干旱、水電來水異常偏枯嚴峻形勢，保障電力供應

安全，雲南省有關部門日前制定《２０２２年９月－２０２３年５月耗能行業能效管理方案》，

能效管理分３００萬千瓦和４５０萬千瓦兩個檔次，對高耗能行業實施能效管理。



６﹒ 商務部公布，今年１－８月，中國企業承接服務外包合同額１２２８０億元，執行額

８３１４億元，同比分別增長１２﹒５％和１２﹒８％。其中，承接離岸服務外包合同額

６９８９億元，執行額４７９３億元，同比分別增長１２﹒５％和９﹒５％。以美元計算，１－

８月承接服務外包合同額１８９１億美元，執行額１２８０億美元，同比分別增長１５﹒７％和

１５﹒８％。其中承接離岸服務外包合同額１０７８億美元，執行額７３８億美元，同比分別增

長１５﹒３％和１２﹒４％。從業務結構看，１－８月，中國企業承接離岸信息技術外包

（ＩＴＯ）、業務流程外包（ＢＰＯ）和知識流程外包（ＫＰＯ）執行額分別為２０９２億元、

８１５億元和１８８６億元，同比分別增長４﹒９％、１１﹒６％和１４﹒０％。其中，檢驗檢

測服務、信息技術解決方案服務、互聯網營銷推廣服務、集成電路和電子電路設計服務等離岸服

務外包業務增速較快，同比分別增長７７﹒４％、５８﹒２％、５４﹒９％和３４﹒５％。



７﹒ 內地昨日（２５日）新增本土陽性再回升至８３２宗。香港進一步放寬入境限制，野村證

券發布報告認為，該決定主要出於香港本地經濟的考慮，並非內地即將放寬的信號，這也就意味

著，在未來幾個月並不能看到「動態清零」策略的放鬆。中共二十大定於１０月中旬召開後，市

場對於二十大後中國防疫政策將放鬆的預期升溫。不過野村此前認為這種看法過於樂觀，並維持

對２０２３年３月之後防疫才會放鬆的看法不變，且對於如何放鬆的看法更加謹慎，預計

２０２３年重新開放的過程可能非常波折。另據南韓《韓聯社》周一報道稱，北韓和中國之間的

跨境貨運列車業務在暫停五個月之後已經恢復，一列來自吉林丹東的貨運列車穿過一座橋前往北

韓新義州市。中國外交部確認了該消息。丹東早前出現新冠疫情，經中國與北韓進行協商，雙方

於４月２９日暫停貨運列車業務。此後不久，北韓報告爆發第一波新冠疫情，當局上月宣布這波

疫情已經結束。



８﹒ 針對媒體報道的上周五（２３日）起不允許新增接入券商系統反採，無論是主觀還是量化

涉及到券商高頻系統的或席位的暫時不能新接入。《證券時報》引述券商人士稱此為誤讀，並沒

有收到與反採相關的特別要求，而是近期暫停系統升級，包括但不限於集中交易系統、運營系統

、托管外包系統等等。今年６月份，中證協曾要求券商暫緩執行非必要的系統升級。券商系統反

採是指量化高頻交易系統。券商能夠從高頻交易通道可獲得數額可觀的佣金，於是就有人發明量

化高頻交易軟件賣給券商，有的券商借此建立自身交易系統，以獨立通道不同價格再賣給所需量

化高頻交易的機構，從而規避第三方檢查。這就是券商系統反採的內涵。值得留意的是，系統由

外部引入，曾釀就２０１５年Ａ股股災。此外，國有大行、大部分股份行相繼下調存款掛牌利率

後，上海農商行、深圳農商行、重慶農商行、北京農商行等多家龍頭農商行先後發布人民幣存款

掛牌利率調整公告。整體來看，中長期存款利率下調幅度大於短期存款利率降幅。（ｗｌ）

