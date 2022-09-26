《經濟通通訊社２６日專訊》深圳紀委在微信公眾號發布公告指，諾安基金原黨支部書記、

總經理奧成文因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國中化控股有限責任公司紀檢監察組紀律審查

和廣東省深圳市龍華區監察委員會監察調查。

資料顯示，奧成文生於１９６８年７月，陝西蒲城人，１９９１年３月加入中國共產黨，

１９９１年７月參加工作。歷任中國化工進出口總公司投資部高級經理；中國中化集團下屬中國

對外經濟貿易信托投資有限公司投資銀行部職員、經理助理、副總經理、基金業務組副組長；諾

安基金督察長兼董事會秘書，黨支部書記、總經理。

其實，早在２０１９年８月２２日，諾安基金就已公告停止奧成文所擔任的總經理職務，由

董事長秦維舟代為履行總經理職務。之後，諾安基金又發布公告，對總經理奧成文、副總經理曹

園分別給出了停職和免職的處理，並宣布由董事長秦維舟代任公司總經理。對於停職事件，諾安

基金當時回應稱，這是由於近幾年利潤、規模下滑而導致的高管人員調整。

諾安基金成立於２００３年１２月，總部設在深圳，註冊資本金為１﹒５億元（人民幣．下

同）。諾安基金的發起成立股東是中國新紀元、外貿信托和科學城建設，持股比例分別是４０％

、４０％和２０％。截至２０２１年末，公司旗下公募基金６２隻，管理規模超過１３００億元

，累計分紅超過３０４億元。（ｌｃ）

