《經濟通通訊社２６日專訊》國產大數據基礎軟件公司－－星環科技（滬：６８８０３１）

將於本周五（３０日）啟動科創板網上網下打新，擬募資１９﹒６１億元（人民幣．下同），分

別投入到大數據與雲基礎平台建設項目、分布式關係型數據庫建設項目和數據開發與智能分析工

具軟件研發項目。

招股書顯示，在Ａ股ＩＰＯ前，騰訊通過林芝利創持有星環科技１１﹒６９％股份，為公司

第二大股東；財政部旗下的產業基金持股７﹒４６％。

２０１３成立的星環科技是一家企業級大數據基礎軟件開發商，圍繞數據的集成、存儲、治

理、建模、分析、挖掘和流通等數據全生命周期提供基礎軟件及服務，已形成大數據與雲基礎平

台、分布式關係型數據庫、數據開發與智能分析工具的軟件產品矩陣，支撐客戶及合作夥伴開發

數據應用系統和業務應用系統，助力客戶實現數字化轉型。

截至招股書簽署日，星環科技已累計有超過１０００家終端用戶，產品已落地多家知名機構

或其主要分支機構，金融行業包括中國銀行、浦發銀行、江蘇銀行、浙江省農村信用社、中國太

平、中信證券、南方基金等，政府領域包括外交部、財政部、市場監督管理總局、上海市大數據

中心等，能源行業包括中國石油、中化集團、南方電網等，交通行業包括中國郵政集團、鄭州地

鐵、春秋航空等，製造業包括中國鋁業、湖南中煙、沙鋼集團等。

業績方面，星環科技尚未實現盈利。２０２０年到２０２２年上半年，星環科技實現營業收

入２﹒６億元、３﹒３１億元和９７５８﹒３１萬元；淨虧損分別為１﹒８４億元、２﹒４５億

元和１﹒６５億元。（ｌｃ）

