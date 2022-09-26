《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》人民銀行日前發布的的《２０２２年人民

幣國際化報告》顯示，中國金融市場開放持續推進，人民幣資產對全球投資者保持較高吸引力，

證券投資項下人民幣跨境收付總體呈淨流入態勢。人民幣國際化各項指標總體向好，成為全球第

四位支付貨幣。

截至２０２１年末，境外主體持有境內人民幣股票、債券、貸款及存款等金融資產金額合計

為１０﹒８３萬億元，同比增長２０﹒５％。展望下一階段，將堅持以市場驅動、企業自主選擇

為基礎，穩步提升人民幣國際化水平。

人行將進一步完善人民幣跨境使用的政策支持體系和人民幣國際化基礎設施，更好服務實體

經濟；推動更高水平金融市場雙向開放，促進人民幣在岸、離岸市場良性循環；進一步完善本外

幣一體化的跨境資本流動宏觀審慎管理，牢牢守住不發生系統性風險的底線。



＊人民幣超日圓成全球第四大支付貨幣＊



報告顯示，２０２１年以來，人民幣國際化各項指標總體向好，人民幣支付貨幣功能穩步提

升，投融資貨幣功能進一步深化，儲備貨幣功能不斷上升，計價貨幣功能逐步增強。一系列數據

與事實可以佐證：

２０２１年，銀行代客人民幣跨境收付金額合計為３６﹒６萬億元（人民幣．下同），同比

增長２９﹒０％，收付金額創歷史新高。人民幣跨境收支總體平衡，全年累計淨流入

４０４４﹒７億元。

環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）數據顯示，人民幣國際支付份額於２０２１年１２月

提高至２﹒７％，超過日圓成為全球第四位支付貨幣，２０２２年１月進一步提升至３﹒２％，

創歷史新高。

國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）發布的官方外匯儲備貨幣構成（ＣＯＦＥＲ）數據顯示，

２０２２年一季度，人民幣在全球外匯儲備中的佔比達２﹒８８％，較２０１６年人民幣剛加入

特別提款權（ＳＤＲ）貨幣籃子時上升１﹒８個百分點，在主要儲備貨幣中排名第五。

２０２２年５月，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）將人民幣在特別提款權（ＳＤＲ）中權重由

１０﹒９２％上調至１２﹒２８％，反映出對人民幣可自由使用程度提高的認可。



＊支持境外主體發行「熊貓債」＊



展望下一階段，報告具體提出四方面舉措，一是拓展人民幣在對外貿易投資中的使用。進一

步推進跨國公司本外幣一體化資金池試點。圍繞自由貿易試驗區（自由貿易港）、粵港澳大灣區

及上海國際金融中心建設，推動人民幣跨境投融資業務創新，不斷提升境內外市場主體在貿易投

資中使用人民幣的意願。

二是穩步推進金融市場雙向開放。進一步便利境外投資者進入中國市場投資，豐富可投資的

資產種類，便利境外投資者特別是央行類機構更多配置人民幣資產。支持境外主體發行「熊貓債

」，繼續做好粵港澳大灣區「跨境理財通」試點工作。

三是持續深化央行貨幣金融合作。繼續穩步推進央行間雙邊本幣互換和本幣結算合作，發揮

好貨幣互換對支持離岸人民幣市場發展和促進貿易投資便利化的作用，探索與其他東盟國家和周

邊國家開展ＬＣＳ合作。推進人民幣對相關國家貨幣直接交易，支持境外國家和地區發展當地人

民幣外匯市場。

四是支持離岸人民幣市場健康有序發展。發揮好與中國香港常備貨幣互換安排的作用，為香

港人民幣市場提供長期穩定的人民幣流動性。繼續完善離岸人民幣流動性供給機制，加強對清算

行的政策支持。

