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AH股新聞

26/09/2022 09:13

《駐滬專電》８月長三角地區人民幣貸款同比多增３８５億元

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》人行上海總部發布８月長三角地區貨幣信
貸運行情況。數據顯示，８月長三角地區人民幣貸款增加３８１０億元（人民幣．下同）。，同
比多增３８５億元
　　分部門看，住戶部門貸款增加１６１５億元，同比少增７７億元，其中，短期貸款增加
７９１億元，中長期貸款增加８２４億元；企（事）業單位貸款增加２２７１億元，同比多增
４０４億元，其中，短期貸款增加１９４億元，中長期貸款增加１７３５億元，票據融資增加
３１５億元；非銀行業金融機構貸款減少９２億元，同比少增３２億元。
　　截至８月末，長三角地區本外幣各項貸款餘額５５﹒１４萬億元，同比增長１３﹒９％；人
民幣貸款余額５３﹒８７萬億元，同比增長１４﹒３％。
　　存款方面，８月長三角地區人民幣存款增加５３８９億元，同比多增４１９２億元。其中，
住戶部門存款增加２０６２億元，同比多增１２０３億元；非金融企業存款增加２３７８億元，
同比多增１３６３億元；財政性存款增加６９９億元，同比多增１５６３億元；非銀行業金融機
構存款減少３８６億元，同比多減４０４億元。
　　截至８月末，長三角地區本外幣各項存款餘額６７﹒２１萬億元，同比增長１３﹒３％；人
民幣存款余額６４﹒６９萬億元，同比增長１３﹒８％，增速比７月末高０﹒７個百分點。

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