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AH股新聞

26/09/2022 15:31

《華為動向》華為開發者大會由１０月延至１１月４日至６日舉辦

　　《經濟通通訊社２６日專訊》華為終端公司官微２宣布，原定１０月２１日至１２３日的
ＨＤＣ２０２２華為開發者大會，將延期至１１月４日至６日舉辦，所有購票權益保持不變。
（ｃａ）

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