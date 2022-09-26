《經濟通通訊社２６日專訊》華大智造（滬：６８８１１４）、華大基因

（深：３００６７６）２２日披露公告稱，華大智造、華大控股、智造控股、華大基因組成的聯

合體於２１日以２﹒７３億元（人民幣．下同）競得鹽田區梅沙街道鹽壩高速北側的土地使用權

。預計公司投資總額不超過１４億元，其中與聯合體企業聯合競買及合作建設開發的投資金額不

超過１０﹒５億元。

華大智造２３日再公告，聯合體與深圳市鹽田區城市更新和土地整備局簽署《建築物出讓合

同書》，出讓總價款為１３﹒５７億元，其中公司支付３７﹒４０％出讓款，計５﹒０７億元。



＊遭上交所監管問詢＊



華大智造９月９日登陸科創板，此次競買土地，也是公司上市後發布的首份投資公告，惟交

易受到監管關注，２２日收到上交所問詢指，華大智造曾承諾上市後將嚴格遵守監管部門關於關

聯交易的相關規定，盡量避免、減少並規範關聯交易，要求公司分析交易對避免同業競爭、減少

關聯交易的影響，並說明公司前期相關承諾是否發生重大變化。

上交所表示，公司公告披露，此次交易使用自有資金出資；截至上半年末，公司貨幣資金餘

額為２５﹒６２億元。其要求公司說明合作是否可能對公司的資金周轉、項目研發、日常經營產

生影響；後續共管賬戶及個體公司資金賬戶管理措施，如何避免資金佔用等違規情形。

華大智造Ａ股股價在２３日曾急跌４﹒６％，今日明顯反彈，半日升近８％，報１０５﹒１

元。（ｄｗ）

