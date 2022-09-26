《經濟通通訊社２６日專訊》深圳市文化廣電旅遊體育局發布《深圳市關於建設國際電競之

都的若干措施（徵求意見稿）》，指擬培育引進電競領軍企業，大力引進國內外電競遊戲研發、

電競賽事運營、電競媒體等行業領軍企業，支持相關企業在深圳設立地區總部、功能業務總部、

研發中心。

意見稿指，培育壯大電競市場主體，提高大型電競賽事運營、製作傳播、商業開發能力。對

新引進的國內外領軍企業或相關機構，給予一次性最高５００萬元（人民幣．下同）資助。

意見稿又提及，規劃建設１至２個符合國際頂級賽事標準的大型電競賽事專業場館，支持電

競企業、電競賽事運營企業、電競俱樂部及社會力量投資建設電競賽事專業場館，鼓勵利用現有

場館、閒置空間等改擴建中小型電競場館；推進電競產業集聚發展。

另外，鼓勵依托本土電競遊戲龍頭企業打造一批電競俱樂部，引進若干高水平電競俱樂部。

對在深圳註冊並冠「深圳」隊名，參加國際、全國頂級職業聯賽的電競職業俱樂部，每賽季給予

最高２００萬元的資助；參賽成績優秀的，可根據項目類別、影響力和名次給予最高５００萬元

獎勵。（ｄｗ）

