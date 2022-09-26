《經濟通通訊社２６日專訊》高盛周日（２５日）發布報告稱，該行近期對中國本地客戶做

的一份調研顯示，在岸投資者預計年內中國整體ＧＤＰ增長將保持低迷，且預計中共二十大後不

會立即出現大規模的政策刺激；同時，在岸投資者對「動態清零」政策是否以及何時退出，看法

不一。一些在岸投資者指出，即使就中長期而言，中國政策制定者的重點已從促進經濟增長轉向

加強安全，包括能源、糧食安全和供應鏈安全，因此願意接受未來幾年活動增速放緩。

報告稱，中國在岸投資者對房地產行業的看法似乎略有好轉，儘管他們預計房地產指標不會

出現重大反彈，並一致認為行業整合（國有企業將帶頭）將繼續；許多本地投資者預計，在地方

政策放鬆的努力下，房地產交易將企穩，預計房地產投資╱建設指標將在明年見底。

高盛此次調研的中國本地客戶涵蓋銀行、保險板塊的資管機構，股權投資基金及對沖基金等

。防疫政策和房地產風險之外，中國投資者的主要擔憂還包括地緣政治緊張局勢的發展，以及中

美脫勾的風險。

高盛此前預計，內地將在明年第二季度開始放鬆「動態清零」政策立場，第二季度整體經濟

增長將出現暫時放緩，原因是在初步重新開放後，新冠肺炎病例可能再次出現，並在２０２３年

下半年和２０２４年上半年強勁反彈。該行上周五（２３日）大幅調降中國２０２３年ＧＤＰ增

速預測至４﹒５％，遠低於先前預測的５﹒３％；今年增長預估維持在３％不變。



＊投資者料疫情防控放鬆過程非常漸進＊



高盛表示，新冠肺炎疫情防控和房地產政策仍是中國在岸投資者關注的話題，但對於當局是

否以及何時放鬆「動態清零」政策立場，這些投資者則沒有達成一致預期。在岸投資者指出了當

局不願放鬆防疫政策的潛在政治考慮，包括重新開放對勞動力供應的潛在干擾，以及這是否會影

響中國在全球供應鏈中的角色，「尤其是在美國和中國之間的緊張關係最近幾個月似乎有所加劇

的情況下」。

即使在預計明年疫情防控會放鬆的在岸投資者中，也沒有人真正預期在二十大後（即今年

１０月下旬至１２月）立即放鬆。一些投資者認為，政策制定者可能會採取非常漸進的步驟，並

在此過程中評估影響，他們預計整個重新開放的過程將拖很長時間（超過一個季度），且在此過

程中會偶爾收緊防疫措施。（ｗｌ）

