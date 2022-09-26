《經濟通通訊社２６日專訊》滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒６７％

，報３０６７﹒５７點，深綜指低開０﹒７２％，能源、有色股走低，僅地產股升。

英鎊下跌推動美元急漲，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０２９８，較上

個交易日跌３７８點子，錄七連貶，創２０２０年７月７日以來近２７個月新低。人民銀行今早

緊急出招救匯市，為穩定外匯市場預期，加強宏觀審慎管理，決定自２０２２年９月２８日起，

將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從０上調至２０％。

《證券時報》發起對經濟學家的三季度問卷調查，多數受訪者認為第三季中國ＧＤＰ增速水

平將好於第二季，４７的受訪者預計第三季ＧＤＰ增速將處在３％－４％區間，有超過六成受訪

者猜測未來一季度到半年內人行將出台更多結構性貨幣政策工具，愈半受訪者預計人行將下調中

期借貸便利（ＭＬＦ）等政策性利率。

一直看好中國資本市場的花旗發表報告，認為中國政府目前推出的刺激經濟措施不及市場預

期，中國信貸溫和上升就是個例子，花旗在全球配置中結束對中國股票的看漲立場。另外，該行

認為中國的防疫政策在二十大後不會馬上有重大調整，預計更有可能在明年春天放寬政策。

為維護季末流動性平穩，人民銀行今日大額放水，開展１３５０億元（人民幣．下同）７天

期和１４天期逆回購操作，其中，９３０億元１４天期逆回購，中標利率持平為２﹒１５％，

４２０億元７天期逆回購，中標利率持平２％。今日有２０億元逆回購到期，即淨投放１３３０

億元。（ｅｙ）

