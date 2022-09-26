《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行放水穩定資本市場，為維護季末流動性平穩，今日開

展１３５０億元（人民幣．下同）７天期和１４天期逆回購操作，操作規模創３月底以來單日新

高，淨投放１３３０億元。人民幣急貶，中間價錄七連貶，滬綜指今早開市顯著跌，但在旅遊、

白酒及汽車板塊拉漲下，滬指半日跌幅收窄至０﹒０８％，報３０８５﹒７６點；深成指升

０﹒６５％，創業板指則漲１﹒８４％。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０２９８，較上個交易日跌３７８點子，

錄七連貶，創２０２０年７月７日以來近２７個月新低。人民銀行今早緊急出招，為穩定外匯市

場預期，加強宏觀審慎管理，決定自周三（２８日）起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從

０上調至２０％，人行意在壓制人民幣的貶值預期，不過暫沒對人民幣即期（ＣＮＹ）提振，在

岸人民幣兌美元跌破７﹒１６，離岸人民幣（ＣＮＨ）逼近７﹒１７關口。

高盛周日（２５日）發布報告稱，該行近期對中國本地客戶做的一份調研顯示，在岸投資者

預計年內中國整體ＧＤＰ增長將保持低迷，且預計中共二十大後不會立即出現大規模的政策刺激

；同時，在岸投資者對「動態清零」政策是否以及何時退出，看法不一。在岸投資者指出了當局

不願放鬆防疫政策的潛在政治考慮，包括重新開放對勞動力供應的潛在干擾，以及這是否會影響

中國在全球供應鏈中的角色，「尤其是在美國和中國之間的緊張關係最近幾個月似乎有所加劇的

情況下」。

交投繼續慘淡，兩市半日成交僅４０９８億元，較上日（２３日）同時段成交還要少

３﹒３％。



＊外資流入白酒股領漲＊



資金循陸股通淨流入Ａ股超過４２億元，白酒股領漲，舍得酒業（滬：６００７０２）漲

５﹒４％，瀘州老窖（深：０００５６８）升３﹒５％，洋河股份（深：００２３０４）走高

３﹒２％，五糧液（深：０００８５８）、貴州茅台（滬：６００５１９）升２﹒５％。

中國外交部長王毅日前在聯合國大會期間會見烏克蘭外交部長庫列巴，是俄羅斯出兵烏克蘭

以來中烏兩國的首次外長面對面會談，庫列巴表示，王毅在會談中重申了中國對烏克蘭主權和領

土完整的尊重，同時反對使用武力作為解決爭端手段。軍工回吐，安達維爾

（深：３００７１９）跌５﹒１％，超卓航科（滬：６８８２３７）跌４﹒８％，中航西飛

（深：０００７６８）跌４﹒７％，立航科技（滬：６０３２６１）跌４％，中船防務

（滬：６００６８５）挫３﹒７％，中國船舶（滬：６００１５０）跌３﹒２％。



＊油價疲軟三桶油跌倒＊



美聯儲強力加息打壓能源需求，原油期貨上周五（２３日）急跌，其中紐約期油跌破每桶

８０美元，至７９﹒７４美元，跌幅５﹒７％，或４﹒７５美元，是１月１０日以來最低收盤價

；布蘭特期油亦挫４﹒３１美元，或４﹒８％，收每桶８６﹒１５美元，亦是１月以來最低。市

場分析指，在通脹和俄烏戰爭雙重影響下，市場對大規模經濟衰退的憂慮加劇，擔心石油需求會

下滑。

中國海油（滬：６００９３８）跌５﹒４％，中國石油（滬：６０１８５７）跌３﹒７％、

中國石化（滬：６０００２８）跌２﹒７％，邁博科（滬：６０３７２７）瀉９﹒２％，通源石

油（深：３００１６４）挫６﹒５％，準油股份（深：００２２０７）跌５﹒４％。（ｅｙ）

