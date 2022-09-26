《經濟通通訊社２６日專訊》美聯儲大幅加息令中國股匯市場遭遇雙殺，即使人民銀行急忙

出招維穩亦難見效，滬深股市半日在白酒、汽車等板塊拉漲下勉強打和，但午後多個工業板塊及

券商股集體破防下挫，導致滬綜指重新擴大跌幅，滬指全日錄得１﹒２％跌幅，是連續第五日下

跌，累計五日跌幅超過２﹒３％，收報３０５１﹒２３點，是５月１０日以來收市新低。深市方

面，深成指跌０﹒４％，創業板指升０﹒８３％。約４８００隻Ａ股中，有超過３８００隻告跌

。

人民銀行放水穩定資本市場，稱為維護季末流動性平穩，今日開展１３５０億元（人民幣．

下同）７天期和１４天期逆回購操作，操作規模創３月底以來單日新高，淨投放１３３０億元，

但仍無助股市回穩，兩市成交持續於低水平徘徊，全日成交６６７９億元，和上周五（２３日）

水平相若。

外資持續對中國經濟表現悲觀。高盛發布報告稱，調研顯示在岸投資者預計年內中國整體

ＧＤＰ增長將保持低迷，且預計中共二十大後不會立即出現大規模的政策刺激，在岸投資者對「

動態清零」政策是否持續以及何時退出看法不一；花旗認為中國政府目前推出的刺激經濟措施不

及市場預期，在全球配置中結束對中國股票的看漲立場，該行又認為中國的防疫政策在二十大後

不會馬上有重大調整，預計更有可能在明年春天放寬政策。

強美元之下，人民幣中間價逾兩年來首次破７，人民銀行今早緊急出招救匯市，決定自周三

（２８日）起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從０上調至２０％，增加人民幣沽空成本，

但人民幣即期暫未見回調。



＊券商股觸低點，三桶油倒下＊



人行大幅調高外匯風險準備金率，仍無阻人民幣跌勢，擔憂外資持續撤出Ａ股市場，券商股

下午急挫，整體行業板塊創下４個月新低。中國銀河（滬：６０１８８１）瀉７﹒２％，華鑫股

份（滬：６００６２１）跌３﹒３％，廣發証券（深：０００７７６）跌２﹒９％，中原證券

（滬：６０１３７５）、中信建投（滬：６０１０６６）跌２﹒７％。

美聯儲強力加息打壓能源需求，原油期貨上周五（２３日）急跌，創下１月以來最低收盤價

。市場分析指，在通脹和俄烏戰爭雙重影響下，市場對大規模經濟衰退的憂慮加劇，擔心石油需

求會下滑。石油股今日領跌Ａ股，中國海油（滬：６００９３８）瀉８﹒７％，中國石化

（滬：６０００２８）挫６﹒１％，中國石油（滬：６０１８５７）跌６﹒１％，邁博科

（滬：６０３７２７）跌停，通源石油（深：３００１６４）挫７﹒３％，準油股份

（深：００２２０７）跌６﹒６％。



＊憂工業需求，鋼材有色下跌＊



經濟下行預期影響工業需求，鋼材股急挫，貴繩股份（滬：６００９９２）插水９﹒７％，

金岭礦業（深：０００６５５）跌６﹒２％，金洲管道（深：００２４４３）跌４﹒９％，馬鋼

股份（滬：６００８０８）跌４﹒２％，鞍鋼（深：０００８２８）挫３﹒９％。

有色股同跌，紫金礦業（滬：６０１８９９）挫８﹒３％，國城礦業（深：０００６８８）

、金貴銀業（深：００２７１６）跌７﹒１％，中國鋁業（滬：６０１６００）跌６﹒１％，錫

業股份（深：０００９６０）跌５﹒６％，焦作萬方（深：０００６１２）走低５﹒４％。

（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８３６﹒６８ －０﹒５０

上證綜合指數 ３０５１﹒２３ －１﹒２０ ２９３５﹒３６

深證綜合指數 １９４９﹒００ －０﹒７５ ３７４４﹒１８

上證Ｂ股指數 ２７６﹒０３ －７﹒６９ ６﹒２４

深證Ｂ股指數 １１３３﹒７４ －２﹒８２ １﹒１５

上證１８０指數 ８１５５﹒４８ －０﹒８９

上證３８０指數 ５５９５﹒９０ －０﹒９０

深證成份指數 １０９６２﹒５６ －０﹒４０

中小創新指數 ２２０９﹒５１ －１﹒６４

深圳創業板指數 ２３２３﹒０５ ＋０﹒８３

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