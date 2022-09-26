《經濟通通訊社２６日專訊》上證１８０指數半日升０﹒１％，報８２３６﹒６８點，上證

３８０指數半日升０﹒２３％，報５６６０﹒２１點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０５﹒２６億元，用１４﹒７４

億元或２﹒８％。

美聯儲強力加息打壓能源需求，原油期貨上周五（２３日）急跌。市場分析指，在通脹和俄

烏戰爭雙重影響下，市場對大規模經濟衰退的憂慮加劇，擔心石油需求會下滑。中海油

（滬：６００９３８）跌５﹒４％，中石油（滬：６０１８５７）跌３﹒７％，中石化

（滬：６０００２８）跌２﹒７％。

建行（滬：６０１９３９）公告，擬出資設立住房租賃基金，基金募集規模為３００億元。

地產股獲撐，金地集團（滬：６００３８３）升２﹒６％，華發股份（滬：６００３２５）升逾

２％，保利發展（滬：６０００４８）升１﹒９％，惟中華企業（滬：６００６７５）倒跌

１﹒８％，新城控股（滬：６０１１５５）跌１﹒４％。

鋼鐵股走勢向下，寶鋼股份（滬：６０００１９）挫２﹒６％，鄂爾多斯

（滬：６００２９５）跌２﹒３％，撫順特鋼（滬：６００３９９）跌０﹒５％，南鋼股份

（滬：６００２８２）跌１﹒４％，山東鋼鐵（滬：６０００２２）跌１﹒３％，馬鋼股份

（滬：６００８０８）急跌３﹒２％，方大特鋼（滬：６００５０７）跌０﹒７％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

