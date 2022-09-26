《經濟通通訊社２６日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒８９％，報８１５５﹒４８點，

上證３８０指數收跌０﹒９％，報５５９５﹒９點。

人民銀行大幅調高外匯風險準備金率，仍無阻人民幣跌勢，擔憂外資持續撤出Ａ股市場，券

商股今日下午再遇急挫，整體行業板塊創下４個月新低。中國銀河（滬：６０１８８１）瀉

７﹒２％，華鑫股份（滬：６００６２１）跌３﹒３％，中原證券（滬：６０１３７５）跌

２﹒７％，中信建投（滬：６０１０６６）跌２﹒７％。

在美國聯儲局加息大幅加息衝擊下，資金繼續流出股市，滬綜指午後未擺脫下跌格局，有色

金屬板塊走低，紫金礦業（滬：６０１８９９）紫金礦業（滬：６０１８９９）急跌８﹒３％，

洛陽鉬業（滬：６０３９９３）跌３﹒１％，山東黃金（滬：６００５４７）跌４﹒３％，中國

鋁業（滬：６０１６００）跌６﹒１％。

美聯儲強力加息打壓能源需求，原油期貨上周五（２３日）急跌。市場分析指，在通脹和俄

烏戰爭雙重影響下，市場對大規模經濟衰退的憂慮加劇，擔心石油需求會下滑。石油股全日走低

，中海油（滬：６００９３８）跌８﹒７％，中石油（滬：６０１８５７）跌６﹒１％，中石化

（滬：６０００２８）跌４﹒５％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

