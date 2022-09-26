《經濟通通訊社２６日專訊》深證成指半日升０﹒６５％，報１１０７７﹒６點，深證中小

創新指數半日跌０﹒３８％，報２２３７﹒７８點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９０﹒６２億元，用２９﹒３８

億元或５﹒７％。

外資重新流入Ａ股，白酒股今早拉升，瀘州老窖（深：０００５６８）漲逾３﹒５％，洋河

股份（深：００２３０４）升３﹒２％，古井貢酒（深：０００５９６）升２﹒６％，五糧液

（深：０００８５８）升２﹒５％，酒鬼酒（深：０００７９９）彈１﹒３％。

中國外交部長王毅日前在聯合國大會期間會見烏克蘭外交部長庫列巴，是俄羅斯出兵烏克蘭

以來中烏兩國的首次外長面對面會談。軍工回吐，安達維爾（深：３００７１９）跌５﹒１％，

中天火箭（深：００３００９）跌２﹒８％，中航西飛（深：０００７６８）跌４﹒７％，新余

國科（深：３００７２２）跌２﹒９％。

種業股今早走低，大北農（深：００２３８５）跌２﹒４％，隆平高科

（深：０００９９８）跌０﹒８％，登海種業（深：００２０４１）、神農科技

（深：３００１８９）挫逾３％，荃銀高科（深：３０００８７）跌近２％，豐樂種業

（深：０００７１３）跌３﹒３％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

