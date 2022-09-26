《經濟通通訊社２６日專訊》深證成指今日收跌０﹒４％，報１０９６２﹒５６點，深證中

小創新指數收跌１﹒６４％，報２２０９﹒５１點。

財政部、稅務總局、工業和信息化部發布關於延續新能源汽車免徵車輛購置稅政策的公告，

對購置日期在２０２３年１月１日至２０２３年１２月３１日期間內的新能源汽車，免徵車輛購

置稅。新能源概念股午後急升，三花智控（深：００２０５０）飆７﹒４％，陽光電源

（深：３００２７４）抽升６﹒３％。

外資重新流入Ａ股，白酒股拉升，瀘州老窖（深：０００５６８）漲２﹒８％，洋河股份

（深：００２３０４）升２﹒７％，古井貢酒（深：０００５９６）升３﹒２％，五糧液

（深：０００８５８）升１﹒９％，酒鬼酒（深：０００７９９）彈０﹒１％。

中國外交部長王毅日前在聯合國大會期間會見烏克蘭外交部長庫列巴，是俄羅斯出兵烏克蘭

以來中烏兩國的首次外長面對面會談。軍工回吐，安達維爾（深：３００７１９）瀉６﹒４％，

中天火箭（深：００３００９）跌４﹒８％，中航西飛（深：０００７６８）跌４﹒９％，新余

國科（深：３００７２２）跌４﹒９％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

