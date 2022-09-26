《經濟通通訊社２６日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全

日額度餘４７９﹒４４億元，用４０﹒５６億元或７﹒８％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入４２﹒７７億元，結束連續四日淨流出。

（ｄｗ）

