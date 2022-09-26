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AH股新聞

26/09/2022 09:54

《Ａ股焦點》建行擬設３００億住房租賃基金，振奮Ａ場地產股

　　《經濟通通訊社２６日專訊》建行（００９３９）（滬：６０１９３９）公告，擬出資設立
住房租賃基金，基金募集規模為３００億元（人民幣．下同）。其中，建行認繳２９９﹒９９億
元，該行子公司建信信托有限責任公司下屬的全資子公司認繳０﹒０１億元。
　　該基金的目標定位及投向是通過投資房企存量資產，改造為租賃住房，增加市場化長租房和
保障性租賃住房供給，探索租購並舉的房地產發展新模式。
　　建行董事會透露，此次投資已經中國銀保監會批准，但該基金設立尚需在有關部門辦理必要
的審批、備案、登記等手續。
　　地產股獲撐，招商積余（深：００１９１４）漲４﹒３％，招商蛇口（深：００１９７９）
走高３﹒９％，金地集團（滬：６００３８３）升３﹒５％，華發股份（滬：６００３２５）升
３﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）升逾３％，萬科Ａ（深：０００００２）升２﹒７％
，中華企業（滬：６００６７５）揚１﹒５％，中交地產（深：０００７３６）升１﹒１％，新
城控股（滬：６０１１５５）升超１％，濱江集團（深：００２２４４）升０﹒９％。（ｊｔ）

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