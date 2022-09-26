《經濟通通訊社２６日專訊》大市反覆偏軟，白酒股今日充當穩盤大軍，資金循陸股通淨流
入Ａ股超過４２億元，舍得酒業（滬：６００７０２）升５％，古井貢酒（深：０００５９６）
升３﹒６％，洋河股份（深：００２３０４）漲３﹒５％，瀘州老窖（深：０００５６８）走高
３﹒４％，五糧液（深：０００８５８）升２﹒４％，貴州茅台（滬：６００５１９）升
１﹒８％。（ｅｙ）
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26/09/2022 14:13
《Ａ股焦點》陸股通淨流入，古井貢酒漲４％茅台升２％
《經濟通通訊社２６日專訊》大市反覆偏軟，白酒股今日充當穩盤大軍，資金循陸股通淨流
入Ａ股超過４２億元，舍得酒業（滬：６００７０２）升５％，古井貢酒（深：０００５９６）
升３﹒６％，洋河股份（深：００２３０４）漲３﹒５％，瀘州老窖（深：０００５６８）走高
３﹒４％，五糧液（深：０００８５８）升２﹒４％，貴州茅台（滬：６００５１９）升
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